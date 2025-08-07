한국기술교육대, 독일 고용서비스 정책 현장 탐방





HdBA 등 주요 기관 방문…고용서비스 전문가 양성 기반 강화



한국기술교육대학교학생들이 지난 2일부터 오는 10일까지 독일 만하임·프랑크푸르트 일대에서 고용서비스 선진국의 현장을 체험하며 글로벌 역량을 키우고 있다.

7일 한기대에 따르면 이번 스터디 투어는 독일 연방고용공단대학교(HdBA), 만하임 고용청, 민간기관 ad laborem, Job Centre in Neustadt, 오펜바흐 고용센터 등 총 5개 기관을 방문해 독일의 고용서비스 체계 체험 및 교류를 위해 마련됐다.

이번 연수는 2022년 양교 간 체결된 MOU에 따른 교류의 일환으로, 2023년 HdBA의 한국 방문에 이어 2024년 한국기술교육대 학생들의 독일 방문으로 이어졌다.

참가자는 금창민 교수와 고용서비스정책학과 및 전기·전자·통신공학부 소속 학부생·대학원생 9명으로 구성됐다.

HdBA 예드제이칙 교수는 "두 대학의 활발한 교류가 의미 있는 국제협력 사례로 이어지고 있다"고 밝혔다.

유길상 총장은 "이번 탐방을 통해 실천형 고용서비스 전문가 양성에 큰 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

한편 한기대는 이번 탐방을 통해 국제 협력 확대, 학생 진로 설계 지원, 현장 중심 전문성 강화 등 다각적 효과를 기대하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



