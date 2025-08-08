반도체 섹터, 관세 100%부과 소식에 주춤… 매수기회 VS 하락전환?

최근 미국의 고용지표 악화에 국내 증시에도 하락 출발하는 등 적잖은 영향을 보이는 가운데 최근 개인투자자들 사이에서 김동화 대표의 이름이 심상치 않게 회자되고 있다. 그 이유는 단 하나, 강세 종목을 미리 예견하고 수익으로 실현하는 믿을 수 없는 적중률과 수익률 때문.

◆ 주식리딩방의 평생무료 선언! 지금 입장하기 (클릭)

◆ 오늘 놓치면 다음부턴 44만원 내야 입장가능한 주식 리딩방 입장하기 (클릭)

이미 시장에서는 상한가 스나이퍼라는 별명이 붙은 그지만, 이번 대보마그네틱 2연속 수익은 투자자들에게 다시 한번 강렬한 인상을 남겼다.

그의 공개채널은 현재 입소문을 타고 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 매일 아침 제공되는 시황분석과 종목 추천은 전문 리서치센터 못지않은 퀄리티를 자랑하며, 많은 투자자들이 무료로 제공된다는 것이 믿기지 않는다는 반응을 보이고 있다.

김 대표는 단순한 종목 추천에 그치지 않고, 왜 해당 종목이 유망한지, 어디까지 상승 가능성이 있는지에 대한 친절하고 구체적인 대응전략까지 전달해주며, 초보자는 물론 숙련된 투자자 모두에게 큰 호응을 얻고 있다.

무엇보다 주목할 점은 이 모든 정보가 100% 무료라는 것. 별도의 가입비, 유료 결제 없이 텔레그램 공개 채널에서 당장 내일의 급등 예상 종목과 실시간 시황과 전망 등 확인이 가능하다.

최근 핫이슈 종목

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 64,300 전일대비 700 등락률 +1.10% 거래량 1,740,722 전일가 63,600 2025.08.08 09:06 기준 관련기사 "믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'카카오, 카카오엔터 매각설 공식 부인…"검토 중단키로"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close , LB세미콘 LB세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 4,030 전일대비 155 등락률 +4.00% 거래량 685,839 전일가 3,875 2025.08.08 09:06 기준 관련기사 [특징주]LB세미콘·LB루셈, 흡수합병에 동반 상승코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체[e공시 눈에 띄네]코스닥-27일 전 종목 시세 보기 close , YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 9,560 전일대비 10 등락률 +0.10% 거래량 276,665 전일가 9,550 2025.08.08 09:06 기준 관련기사 [특징주] YG PLUS, 넷플릭스 '케데헌' IP확장…음원유통 협업 부각 강세[특징주]블랙핑크 '뛰어' 질주…YG PLUS, 9.64%↑[특징주]YG플러스, YG엔터 호실적에 강세 전 종목 시세 보기 close , TS트릴리온 TS트릴리온 317240 | 코스닥 증권정보 현재가 242 전일대비 8 등락률 +3.42% 거래량 2,683,722 전일가 234 2025.08.08 09:06 기준 관련기사 TS트릴리온, TS샴푸 상반기 역대급 혜택 '티쇼페' 행사 진행TS트릴리온 "전 대표 때 발생한 부실 모두 정리…올해 턴어라운드 자신"'탈모샴푸' TS트릴리온 前대표, 대여금소송 1심 승소…경영권 분쟁 향배는 전 종목 시세 보기 close , 동일스틸럭스 동일스틸럭스 023790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,351 전일대비 127 등락률 +10.38% 거래량 6,122,792 전일가 1,224 2025.08.08 09:06 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일동일철강, 180억원 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>