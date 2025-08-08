증시 훈풍에 증권사 실적 ‘쾌속 질주’…기회를 더 크게 살리려면

상반기 코스피 강세와 함께 국내 증권사들이 일제히 호실적을 기록했다. 거래대금 증가, 금리 안정, 자본시장 회복 기대감 등이 맞물리며 브로커리지 수익을 중심으로 IB·운용 부문까지 고르게 성장한 것이 주효했다. 새 정부 출범과 대체거래소(ATS) 출범 등으로 시장 유동성도 확대돼 증시 전반에 활기를 더했다.

하반기에도 증시 유동성과 거래대금 증가에 대한 기대가 이어지는 가운데, 일각에서는 정책 불확실성과 관세 리스크 등 변동성 확대 요인을 주의해야 한다는 의견도 나온다. 하지만 전반적인 투자 심리는 개선세를 유지하고 있으며, 개인투자자들의 자금 활용 수요 또한 증가할 것으로 전망된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

