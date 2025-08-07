관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"(종합)

6월 경상흑자 142.7억달러…26개월 흑자

관세 영향 비껴간 반도체…수출 1개월 만에 증가 전환 이끌어

"선수요 영향 있지만 하반기에도 수요 견조 예상"

자동차·철강 관세 영향권…"하반기 본격적으로 나타날 것"

올해 6월 우리나라의 경상수지가 142억7000만달러 흑자를 기록해 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 자동차와 철강 등이 관세 영향으로 수출이 줄었음에도 반도체를 중심으로 수출 실적이 개선된 영향이다. 배당수입도 늘면서 경상수지는 26개월 연속 흑자 행진을 이어갔다. 반도체의 견조한 수요에 힘입어 하반기에도 경상흑자 흐름은 이어갈 것이라는 전망이다. 다만 이달부터 미국의 상호관세가 본격적으로 발효될 경우 흑자 폭은 줄어들 수 있다는 전망이 나온다.

관세 영향 비껴간 반도체 수출 덕분…상품수지 역대 3위

7일 한국은행이 발표한 '2025년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 우리나라 경상수지는 142억7000만달러 흑자로 집계됐다. 2023년 5월 이후 26개월 연속 흑자다. 전월 101억4000만달러, 지난해 같은 달 131억달러와 비교해 모두 흑자 폭이 커졌다. 월간 기준으로는 직전 최고치인 지난해 6월 기록을 뛰어넘는 역대 최대 규모를 기록했다.

대규모 경상흑자는 상품수지가 개선된 영향이다. 경상수지에서 가장 큰 비중을 차지하는 상품수지는 131억6000만달러 흑자를 기록해 역대 세 번째로 규모가 컸다. 전월(106억6000만달러)과 전년 동월(121억3000만달러) 대비 모두 흑자 폭이 커졌다. 전월에는 세부 항목인 수출과 수입 모두 줄어든 '불황형 흑자' 구조였다면 이번에는 두 항목 모두 증가 전환했다.

수출은 603억7000만달러로 전년 동월 대비 2.3% 증가했다. 반도체·컴퓨터 주변기기 등 IT 품목의 호조가 지속된 가운데 의약품 등 비IT 품목도 늘면서 1개월 만에 증가 전환했다. 6월 통관기준 반도체 수출은 151억6000만달러로 전년 동월 대비 11.3% 늘었다. 의약품도 51.8% 증가했다. 반면 철강 제품과 승용차 수출은 2.8%, 0.3% 줄었다.

수입은 472억1000만달러로 전년 동월 대비 0.7% 증가했다. 자본재와 소비재는 증가세가 확대됐고, 원자재 감소 폭은 축소되면서 3개월 만에 증가 전환했다. 지난 6월 통관기준 원자재 수입은 224억2000만달러로 6.4% 줄었다. 반면 자본재는 198억1000만달러로, 반도체제조장비와 반도체 등이 늘면서 14.8% 증가했다. 반도체제조장비(38.8%)와 반도체(22.7%), 수송장비(8.2%)가 증가했다. 소비재 역시 84억9000만달러로 7.6% 늘었다.

본원소득수지는 배당소득수지를 중심으로 41억6000만달러 흑자를 기록했다. 전월(21억5000만달러) 대비 흑자 폭을 키웠다. 배당수입이 늘어난데다, 배당지급도 전월의 기저효과로 줄어든 영향이다.

여행수지 등을 포함하는 서비스수지는 25억3000만달러 적자를 나타내며 전월(-22억8000만달러) 대비 적자 폭을 키웠다. 여행수지는 5월 연휴 효과 소멸로 입국자 수가 줄면서 10억1000만달러 적자를 기록, 적자 폭이 확대됐다.

한편 경상수지는 상반기 누적 493억7000만달러로 집계됐다. 한은은 5월 경제전망을 통해 올해 경상수지 전망치를 820억달러로 제시하면서 상반기와 하반기 각각 378억달러, 441억달러를 예상했다. 이번 실적은 전망치를 크게 웃도는 것으로, 상반기 기준 역대 3위를 기록했다.

하반기 관세 영향 본격화되지만…"반도체 경기 호조세는 계속"

한미 무역 협상이 타결됐고, 이달부터 상호관세가 부과되면서 대미 관세 영향은 하반기부터 본격적으로 나타날 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체와 의약품에 대한 품목별 관세부과를 추진하는 것도 악재다. 다만 한미 무역 협상을 통해 이들 품목에 대한 '최혜국 대우'를 받기로 한데다 반도체 수요가 여전히 견고한 만큼 양호한 경상수지 흐름은 하반기에도 계속될 것으로 한은은 내다봤다.

신승철 한은 경제통계1국장은 7월 경상수지 전망에 대해 "통관기준 무역수지가 6월보다 줄었지만 7월 기준으로는 최대 흑자"라며 "7월 경상수지도 상당폭 큰 흑자를 낼 것으로 보인다"고 말했다. 그는 이어 "대미 관세가 하반기 수출에 부정적 영향을 주겠지만 반도체 수출 호조가 계속 이어질 것으로 예상되고 배당수입도 많이 들어오고 있기 때문에 7월을 포함해 하반기에도 경상수지 흐름은 양호할 것"이라고 덧붙였다.

특히 트럼프 대통령이 반도체 품목에 최대 100% 관세를 부과할 수 있다는 경고에도 반도체 경기 호조세는 계속될 것으로 봤다. 신 국장은 "관세가 예정돼 있지만 한미 무역 합의 때 최혜국 대우를 받기로 합의했기 때문에 다른 나라에 비해 불리한 조건이나 경쟁력이 상대적으로 더 떨어질 가능성은 없어 보인다"며 "7월 경제 상황 평가 때도 AI 반도체 수요 등이 꾸준하기 때문에 반도체 호황이 과거보다 길게 나타날 것으로 전망했다"고 말했다.

신 국장은 자동차 수출과 관련해선 "관세 부과에도 불구하고 유럽 쪽으로 수출이 다시 늘고 있는 것은 긍정적"이라며 "관세 영향이 미국향 수출 감소 등 산업에 영향을 주겠지만 기업이 현지생산을 늘리거나 수출 다변화 전략을 취하고 있어서 하반기 흐름은 지켜볼 필요가 있다"고 진단했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>