[이 주의 책]'대한민국 국부펀드가 만난 자본의 설계자들' 外

대한민국 국부펀드가 만난 자본의 설계자들

한국투자공사(KIC)에서 국내 국부펀드를 운용하는 저자가 주요 글로벌 사모펀드와 함께 해외 투자를 실행하면서 검증한 기업 혁신 성공과 실패 사례 20가지를 소개한다. 책에 등장하는 사모펀드는 '탐욕스러운 먹튀 자본'이 아닌 정체된 회사에 새로운 에너지를 불어넣는 혁신적 존재로 묘사된다. 실버레이크, 린지골드버그, 오닥스, 아폴로 등 미국 우량 사모펀드 운용사들과 협업하며 쌓은 생생한 현장 경험을 바탕으로, 그들의 투자 철학과 노하우를 소개한다. (한영석 지음 | 에프엔미디어)

ETF 투자의 모든 것

ETF(Exchage Traded Fund)는 분산투자의 장점을 살린 재테크로, 안정성과 수익률을 모두 챙긴다는 특징을 가진다. 세계 우량기업 500개를 대상으로 분산투자를 하기에 적금이나 예금 수준의 안정성을 담보한다. 또한 배당금과 주가 이익을 별도로 얻을 수 있다는 이점도 지닌다. 저자는 매월 배당금으로 현금흐름을 확보할 수 있고, 10년 뒤 주식가격이 10배 이상 상승하는 이른바 '텐배거'를 목표한 포트폴리오 구성법을 소개한다. (문일호 지음 | 매일경제신문사)

해방의 기억

1945년8월15일 일본 천황의 무조건적 항복 선언을 통해 갑작스럽게 찾아온 해방은 한반도뿐 아니라 동아시아 각지에 머무는 한국인의 삶에 큰 변화를 불러왔다. 이 책은 남과 북의 청년, 재중조선족과 한국인, 재일조선인과 한국인의 대담을 통해 지난 80년의 세월이 가져다준 서로의 차이점을 이해하는 계기를 마련한다. 아울러 냉전적 인식과 혐오를 넘어 반차별주의와 남녀평등을 지향하는 새로운 미래상을 조명한다. (건국대학교 통일인문학연구단 지음 | 지식의날개)

긱 웨이

긱(Geek)은 괴짜적인 면모를 뜻한다. 미래 경영 사상가인 저자는 변화하는 시대를 맞이하는 현시점에서 기업에 가장 필요한 것이 '긱' 문화라고 강조한다. 저자에 따르면 2000년대 들어 승승장구한 기업 대다수는 이런 '긱' 문화를 보유했다. 저자는 혁신 기업의 경영진부터 실무자까지 다양한 인터뷰를 통해 기업의 조직문화 사례를 상세히 분석한다. 또한 그들이 구성한 성공적인 규범을 연구해 긱 문화 중심의 사고방식과 조직문화를 제안한다. (앤드루 맥아피 지음 | 청림출판)

무엇이 대전환을 만들었는가

기후 변화와 인구 감소, 기술 발전이 초래할 미래 전망은 양면적이다. 장밋빛 미래의 환상과 환경 파괴에 따른 인류 재앙에 대한 우려가 공존한다. 이 책은 그런 전망에 대한 냉철하고 심오한 통찰을 제시한다. 인구, 식량, 에너지, 경제, 그리고 환경이라는 다섯 가지 핵심축을 통해 인류가 이룬 눈부신 성장을 돌아보고, 아울러 인류가 감당해야 할 대가에 대해 자세히 살핀다. 맹목적 낙관론과 비관론에서 벗어나, 현실적인 지적 통찰을 제시한다. (바츨라프 스밀 지음 | 처음북스)

호모레퍼런스

저자는 인류의 역사는 지식의 누적과 비판적 참조를 통해 진화해 온 과정이며, 우리가 진정 주목해야 할 것은 천재 한 명의 아이디어가 아니라 집단의 지식과 그 활용 방식이라고 강조한다. 책 제목인 '호모 레퍼런스(Homo Reference)'는 저자가 새롭게 제시한 개념으로, 인류를 '참조하는 인간'으로 정의한다. 단순한 모방이나 반복이 아닌, 기존 지식과 경험을 비판적으로 분석하고 창의적으로 응용하는 능력이야말로 인류 문명의 근간이라고 주장한다. (김문식 지음 | 미다스북스)





