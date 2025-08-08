본문 바로가기
한국외대, 장모네 EU센터 5기 사업 주관대학 선정

이은서기자

입력2025.08.08 10:33

시계아이콘00분 32초 소요
EU 인재 양성·학술교류 중심 도약

한국외국어대학교는 장모네 EU센터가 유럽연합(EU)의 공공외교 사업인 'EU센터(JEAN MONNET Centre of Excellence)' 5단계 사업(장모네 센터 4기)에 선정됐다고 8일 밝혔다.

한국외대 장모네 EU센터(JMCE) 공식 로고 이미지. 한국외국어대학교

한국외대 장모네 EU센터(JMCE) 공식 로고 이미지. 한국외국어대학교

이번 사업은 한국외대 장모네 EU센터가 유럽연합 교육문화당국(EACEA)에 제출한 제안서 'EU-Korea Relations at a Crossroads'가 채택돼 이뤄진 성과다.


한국외대는 2011년 현대경제연구원과 함께 1단계 사업을 시작으로, 이후 장모네 센터 1기(2016-2019), 2기(2019-2022), 3기(2022-2025)를 성공적으로 수행해왔다. 이번 5단계 사업 선정을 통해 장모네 EU센터는 올해 12월부터 2028년 11월까지 3년간 장모네 센터 4기 활동을 이어가며, 총 16년간 EU의 지원을 받는 연구기관으로 기록되게 됐다.

아울러 이번 사업에서는 장모네 모듈(Module) 사업도 함께 선정돼, 'EU and Global Challenges: From Economic Security to Sustainable Governance'를 주제로 한 EU 관련 강의 및 교육 활동에 대한 3년간의 지원도 확정됐다. 모듈 책임은 한국외대 LT학부 강유덕 교수가 맡으며, 장모네 EU센터의 신임 소장은 국제학부 김봉철 교수가 선임될 예정이다.


이번 선정을 계기로 한국외대는 EU와의 교육·연구·외교적 연계를 더욱 확대해 나가며, 세계적 수준의 유럽연구 및 정책 제안 역량을 지속 강화할 방침이다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

