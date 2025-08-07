증권가 목표가 줄상향… 지금 잡아야 할 연일강세 이 종목은

■김동화대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제(클릭)

최근 개인투자자들 사이에서 이 사람 누구냐는 말이 돌고 있다. 바로 김동화 대표 이야기다.

대보마그네틱, 태웅, 에르코드 등 그가 추천하는 종목이 줄줄이 급등하며 실시간 수익 인증이 곳곳에서 보이는 것.

■ 오늘 놓치면 다음부턴비용 지불해야 입장가능한 주식 리딩방입장하기 (클릭)

요즘 개인투자자 사이에서 여기 진짜, 무료인데 이런 퀄리티 처음봄 이라는 말이 돌고 있다. 그 중심엔 김동화 대표의 텔레그램 공개채널이 있다. 최근 대보마그네틱, 태웅, 에르코스의 상승을 정확히 잡아내면서 그의 채널은 순식간에 주식 투자자 필수 구독 채널로 자리잡았다.

놀라운 건 이 채널이 100% 무료라는 점. 입장만하면 누구나 이용할 수 있는 공개된 정보채널이라는 점 또한 놀랍다. 김 대표는 매일 오전 시황 분석, 테마 흐름, 종목별 수급 추이까지 체계적인 정보를 무료로 제공한다. 그의 분석은 단순 추천이 아니라 "왜 이 종목인지"에 대한 논리적 설명이 뒷받침돼 있어 초보자도 쉽게 이해할 수 있다.

■김동화대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제(클릭)

김동화대표 채널에입장만하면 무료 추천주, 시황분석등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.

최근 핫이슈 종목

에이프로젠 에이프로젠 007460 | 코스피 증권정보 현재가 673 전일대비 2 등락률 -0.30% 거래량 2,163,827 전일가 675 2025.08.07 09:56 기준 관련기사 앱트뉴로사이언스 "美자회사로 가상화폐 투자사 도약"[특징주]에이프로젠, 8%대 강세…유럽 바이오시밀러 규제완화 수혜주지오릿에너지, 최대주주 에이프로젠으로 변경…"파키슨병 최초 근원 치료제 만든다" 전 종목 시세 보기 close , 한국첨단소재 한국첨단소재 062970 | 코스닥 증권정보 현재가 3,325 전일대비 110 등락률 -3.20% 거래량 452,303 전일가 3,435 2025.08.07 09:56 기준 관련기사 한국첨단소재, 한국광기술원과 '실리콘포토닉스 기반 온도 센서' 기술 이전 계약 체결[특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑한국첨단소재, ETRI·SK텔레콤·코위버와 양자암호통신 국가사업 협약 체결 전 종목 시세 보기 close , 블루엠텍 블루엠텍 439580 | 코스닥 증권정보 현재가 5,300 전일대비 30 등락률 +0.57% 거래량 1,047,693 전일가 5,270 2025.08.07 09:56 기준 관련기사 [특징주]블루엠텍 '위고비 유통' 실적상승 기대감에 ↑[특징주]위고비 열풍에 유통매출 500% 성장…블루엠텍 24%↑[특징주]'AI 홈닥터' 법제화 소식에 인성정보 26%↑ 전 종목 시세 보기 close , 대한조선 대한조선 439260 | 코스피 증권정보 현재가 106,100 전일대비 1,600 등락률 -1.49% 거래량 496,622 전일가 107,700 2025.08.07 09:56 기준 관련기사 조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세조선업, 한미 협력 기대감에 재조명…수혜 업종 입지 굳히나조정 속 기회…실적, 정책 모멘텀 따라 ‘옥석 가리기’ 장세 전망 전 종목 시세 보기 close , 코오롱모빌리티그룹 코오롱모빌리티그룹 450140 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 160 등락률 +5.33% 거래량 1,965,536 전일가 3,000 2025.08.07 09:56 기준 관련기사 [특징주] '우원식 테마주' 코오롱모빌리티그룹우선주 장 초반 24% 급등코오롱, 지난해 영업익 227억원…전년 대비 77.9%↓ "고금리·경기 둔화"[특징주]'정치 테마주' 코오롱모빌리티, 장초반 17%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close

ㅤ

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>