연 4%대 최저금리 스탁론! NXT 거래 가능, 신용·미수 대환까지 한 번에

'스탁론'에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 대비 최대 400%까지 투자할 수 있는 증권 연계 신용 상품으로, 시장 흐름에 빠르게 대응하고자 하는 투자자들 사이에서 활용도가 크다.

다만 최근에는 DSR 규제와 금리 인상으로 인해 과거보다 이용 문턱이 높아진 상황이다. 기존 대출이나 소득 증빙 문제로 승인이 어려워졌고, 이자 부담 또한 무시할 수 없다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

