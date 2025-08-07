K-방산, 유럽 수출 본격화… 현지 생산까지 가시화

국내 방산 업종이 다시 주목받고 있다. 최근 유럽과의 대규모 수출 계약이 본격화되면서, K-방산의 글로벌 확장세가 단일 계약 기준 역대 최대 규모를 기록하며 시장에 긍정적인 신호를 보내고 있다.

일부 물량은 현지 생산 체계로 전환되며, 기술 이전과 협력 강화 등 장기적인 수출 기반 마련에도 속도가 붙는 모습이다. 이에 따라 관련 업종 전반에 대한 기대 심리가 유입되고 있으며, 국내 방산 기업들의 경쟁력이 국제 무대에서 입증되고 있다는 평가도 나온다.

이 같은 흐름은 국내 증시에서도 긍정적으로 반영되고 있으며, 글로벌 수요 증가와 맞물려 중장기 성장 동력으로 작용할 가능성에 무게가 실리고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 10,000 등락률 +4.80% 거래량 817,761 전일가 208,500 2025.08.07 10:35 기준 관련기사 [특징주]'화장품 대장주 등극' 에이피알, 5.28%↑에이피알, 올해 코스피 상승률 1위…화장품 대장주도 꿰찼다[특징주]에이피알, 2분기 호실적에 '강세' 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 19,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,331,992 전일가 19,600 2025.08.07 10:35 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 이용 가능! 신용미수대환도 OK!"美 조선 인력 키운다"…조선 3사, 실무형 교육 프로그램 제안부담 없는 연 4%대 최저금리로 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지! 전 종목 시세 보기 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 195,800 전일대비 1,600 등락률 -0.81% 거래량 315,224 전일가 197,400 2025.08.07 10:35 기준 관련기사 "수출절벽 없는 현대로템, 실적 지속 성장"[클릭 e종목]현대로템 2분기 영업익 2576억원… 역대 분기 최대[특징주]현대로템, 폴란드 K2전차사업 2차 이행계약 체결에 강세 전 종목 시세 보기 close , 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 51,600 전일대비 600 등락률 -1.15% 거래량 263,307 전일가 52,200 2025.08.07 10:35 기준 관련기사 에코프로 2분기 영업익 162억원…양극재 판매 확대로 '흑자전환'[특징주]이차전지주, 테슬라 호재에 일제히 강세…엘앤에프 10%↑에코프로, 전사적 위기 타개 총력…CEO '직접 소통' 나서 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 432,500 전일대비 7,000 등락률 -1.59% 거래량 94,315 전일가 439,500 2025.08.07 10:35 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>