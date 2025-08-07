본문 바로가기
K-방산, 유럽 수출 본격화… 현지 생산까지 가시화

입력2025.08.07 10:42

국내 방산 업종이 다시 주목받고 있다. 최근 유럽과의 대규모 수출 계약이 본격화되면서, K-방산의 글로벌 확장세가 단일 계약 기준 역대 최대 규모를 기록하며 시장에 긍정적인 신호를 보내고 있다.


일부 물량은 현지 생산 체계로 전환되며, 기술 이전과 협력 강화 등 장기적인 수출 기반 마련에도 속도가 붙는 모습이다. 이에 따라 관련 업종 전반에 대한 기대 심리가 유입되고 있으며, 국내 방산 기업들의 경쟁력이 국제 무대에서 입증되고 있다는 평가도 나온다.

이 같은 흐름은 국내 증시에서도 긍정적으로 반영되고 있으며, 글로벌 수요 증가와 맞물려 중장기 성장 동력으로 작용할 가능성에 무게가 실리고 있다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




