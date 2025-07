글로벌 ERP Odoo, 위시켓과 전략적 파트너십 체결

중소·중견기업 ERP 시장 공략 강화

글로벌 올인원 비즈니스 솔루션 기업 Odoo가 국내 대표 IT 프로젝트 플랫폼 위시켓과 전략적 파트너십을 맺고, 국내 중소·중견기업을 위한 맞춤형 ERP 시장 공략에 본격 나선다고 밝혔다.

이번 파트너십은 높은 초기 도입 비용과 제한적 커스터마이징으로 어려움을 겪는 중소·중견기업의 디지털 전환 문제를 해결하는 데 중점을 둔다. 양사는 합리적인 월 구독료로 맞춤형 ERP 운영을 지원하여 국내 ERP 시장의 한계를 극복할 예정이다.

Odoo는 오픈소스 기반의 유연한 모듈식 아키텍처를 강점으로, 영업, 제조 및 재고 관리, 재무, 인사 관리 등 기업 운영에 필요한 모든 기능을 70개 이상의 공식 앱과 57,000개 이상의 서드파티 앱으로 제공하는 올인원 비즈니스 솔루션이다. 또한, 위시켓은 14만 명의 검증된 IT 전문가 풀과 안정적인 리드 파이프라인을 보유한 국내 최대 IT 프로젝트 플랫폼으로, 이를 바탕으로 국내 시장에 신속한 도입을 추진할 수 있다.

본 협력은 중소기업이 겪는 높은 비용, 제한된 커스터마이징, 전문 인력 부족 문제를 해결하는 데 목적이 있다. 구독 모델로 초기 투자 부담을 낮추고, Odoo의 유연한 오픈소스 구조와 위시켓 개발자 풀을 활용해 맞춤형 ERP를 제공한다. 또한 검증된 IT 전문가들이 도입부터 운영까지 전 과정을 지원한다.

Odoo 아시아태평양 총괄인 매트 피에베즈(Matts Fievez)는 "Odoo는 비즈니스 성장에 따라 70개 이상의 공식 앱을 자유롭게 추가할 수 있는 점이 강점"이라며, "위시켓과의 전략적 파트너십 형성은 국내 중소기업들이 IT 인력 부족과 높은 비용 걱정 없이 디지털 전환을 가속화할 수 있는 기회가 될 것"이라고 전했다.

위시켓 박우범 대표는 "이번 협력은 단순히 좋은 솔루션을 소개하는 것을 넘어, 국내 중소·중견기업들이 직면한 IT 인력 부족 문제까지 해결하는 포괄적인 대안"이라며, "중소·중견기업의 디지털 전환 진입장벽을 낮추기 위해, 솔루션 제안부터 구축, 운영 및 지속적인 고도화까지 전 과정을 책임지는 원스톱 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

이번 Odoo와 위시켓의 협력은 국내 중소·중견 기업들이 기술 장벽을 넘어 비즈니스 혁신을 가속화하는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다. 한편, ERP 도입 및 운영에 관한 전문 상담이 필요할 경우, Odoo 공식 웹사이트를 통해 예약이 가능하다.

한편, Odoo는 벨기에(Belgium)에 본사를 둔 글로벌 오픈소스 ERP 솔루션으로 1,500만 이상의 사용자를 보유한 유니콘 기업이다. 70개 이상의 공식 앱과 57,000개 이상의 서드파티 앱을 통해 영업, 제조, 재고, 재무, 인사 등 기업 운영 전반을 지원하며, 미국, 인도네시아, 두바이, 홍콩(중국) 등 전 세계 19개 국가 및 지역에 거점을 두고 운영하고 있다.

위시켓은 14만 명의 IT 전문가와 10만 개 이상의 기업 회원을 보유한 대한민국 최대 IT 아웃소싱 플랫폼이다. IT 프로젝트를 의뢰하면 검증된 개발업체와 IT 프리랜서 매칭, 안전한 대금 결제 및 프로젝트 성공 시스템까지 IT 프로젝트에 필요한 모든 서비스를 원스톱으로 제공하며 신뢰도 높은 IT 비즈니스 생태계를 구축하고 있다.





