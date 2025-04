코칭경영원, 2025 서울 비즈니스 코칭 포럼 성료

- 기업 HR, 전문 비즈니스 코치 대거 참석… 국내 최초 비즈니스 코칭을 위한 장(場) 열어 호평

리더십 및 코칭 분야에서 선도적인 코칭경영원이 4월 29일(화) 양재 엘타워에서 '2025 서울 비즈니스 코칭 포럼'을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

국내 최초로 개최된 이번 포럼은 빠르게 변화하는 환경 속에서 조직의 경쟁력과 비즈니스 코칭의 영향력 확장 방안을 논의하는 자리로 기업 HR, 리더, 전문 비즈니스 코치 약 250여 명이 참석하여 자리를 빛냈으며, ㈔한국코치협회, SK아너스라운지, 코칭과사람들, LG코치스가 후원했다.

메인 세션의 시작은 책 '일의 감각' 저자 조수용 전 카카오 대표이사와 고현숙 코칭경영원 대표 코치의 대담 '일의 감각, 리더십을 재해석하다'로, 가장 자기다운 것으로 타인에 대한 공감과 감동을 끌어내는 것과 일터에서의 몰입을 연결해 직원 몰입도의 중요성과 리더십에 관한 감각적인 시각을 제시하며 호평을 얻었다.

이어진 유럽 멘토링 코칭 협회(EMCC)의 공동 창립자 데이비드 클러터벅은 'The Future ofCoaching and Mentoring in a Digital World'을 주제로 AI의 현재 활용 수준과 앞으로 나아가야 할 방향을 살펴보며 AI와의 파트너십을 통해 코칭과 코칭 슈퍼비전을 강화해 나가야 한다는 미래지향적인 관점을 제시, 글로벌 트렌드를 이끄는 코칭과 멘토링의 선구자로서 인상적인 통찰을 남겼다.

한근태 파트너 코치가 사회를 맡아 진행된 '새로운 길을 위한 준비, 커리어 전환의 리얼 스토리'는 패널로 함께한 박소연 서울아산병원 소아치과 조교수, 신영준 가천대 공과대학 석좌교수, 허승호 세이브더칠드런 이사의 사례를 중심으로 많은 직장인이 바라는 성공적인 커리어 전환의 A to Z를 나눠 인기를 끌었다.

이후 비즈니스 코칭 세션에서는 △실제 사례로 보는 사회적경제 기업의 성과 향상 코칭의 힘, △새로운 역할, 새로운 리더십: 승진/영입 임원의 성공적인 역할 전환, △비즈니스 코칭의 블루오션은 스타트업/중소기업이다, △이제는 Co-Coaching이다, △레고로 즐기는 오감 코칭이 진행되었으며, 전문 비즈니스 코치들의 생생한 코칭 사례를 통해 비즈니스 코칭의 미래를 논의하고 실제 비즈니스 현장에서의 코칭이 미치는 파급효과와 긍정적인 영향력을 확인할 수 있는 뜻깊은 시간이었다.

코칭경영원 고현숙 대표 코치는 "2025 서울 비즈니스 코칭 포럼을 성공적으로 개최해 기쁘다. 매해 글로벌을 대표하는 경영 리더, 전문 비즈니스 코치들과 함께 아시아 비즈니스 코칭의 화두를 다루며 업계를 리딩하는 대표 포럼으로 발전해가겠다"라고 말했다.

2011년 설립된 코칭경영원은 강점 기반 리더십 및 코칭 프로그램을 개발하고 실행하는 대한민국 No.1 코칭펌으로 현재까지 35,000명이 넘는 조직의 임원과 리더들을 대상으로 코칭, 조직관리, 워크숍, 컨설팅, 교육을 진행하고 있다. 또한 6월 24일 강점과 몰입도를 기반으로 개인과 조직의 잠재력을 발휘하도록 돕는 '제 3회 강점 컨퍼런스' 개최를 준비 중이다. 제 3회 강점 컨퍼런스 정보는 코칭경영원으로 문의하면 안내받을 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



