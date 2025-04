프리즘, 제4회 ‘체크인 갈라’ 프로모션 24일까지 진행

- 프리즘, 이달 14일부터 24일까지 프리미엄 호텔 프로모션 ‘체크인 갈라’ 개최

- 서울 신라호텔·그랜드 하얏트 서울·파르나스 호텔 부산 등 전국 최정상급 호텔 소개

리테일 미디어 플랫폼 '프리즘(PRIZM)'의 운영사 RXC(대표 유한익)가 이달 14일부터 24일까지 전국의 최정상 호텔들로 구성된 '체크인 갈라(check-IN GALA)' 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

올해 4회차를 맞이한 체크인 갈라는 프리즘에서 꾸준한 인기를 끌고 있는 프리미엄 호텔을 엄선해 소개하는 프로그램이다. 이번 프로모션은 총 8곳의 프리미엄 호텔과 최고급 리조트를 선보이며, 새롭게 출시한 테마별 패키지 상품을 소개한다. 또한 해당 기간 주 3회 이상 고감도 영상 라이브를 진행하며 시청자에게 생생한 경험을 선사할 예정이다.

체크인 갈라 프로모션 첫날인 14일에는 '서울신라호텔'과 함께 라이브를 진행해 프로모션의 포문을 연다. 이후 ▲파라다이스 부산 ▲그랜드 하얏트 인천 ▲파르나스 제주 등 각지에서 내로라하는 하이엔드 호텔의 고감도 영상 라이브를 순서대로 선보일 계획이다. 이외에도 그랜드 하얏트 서울, 빌라쏘메(코스모스 울릉도)의 객실 및 고메 멤버십을 합리적인 가격에 선보인다.

새롭게 출시한 고객 맞춤형 테마 상품도 눈길을 끈다. 이번 체크인 갈라에서는 'FOR 커플', 'FOR 패밀리', '2박 PKG' 총 3가지 종합 상품을 마련했다. 투숙 인원과 투숙일에 맞춰 조식 무료 제공, 최대 인원까지 인원 추가 무료 제공 등 다양한 옵션을 제공한다. 'FOR 커플'과 'FOR 패밀리'는 연인부터 가족 단위의 고객까지 고려한 상품이며, '2박 PKG'는 여유로운 호캉스를 원하는 고객에 맞춰 준비된 상품이다. 해당 상품은 최대 84%까지 할인율이 적용돼, 가격 역시 고객 맞춤형으로 선보일 예정이다.

프리즘은 차별적인 경험소비를 바탕으로 프리미엄 호텔들과 협력을 통해 잇따라 프로모션을 성공시키며, 시장 내 입지를 확고히 하고 있다. 지난 2월에 진행된 더 시에나 리조트 라이브 프로모션에서는 1시간 만에 거래액 56억 원을 달성했으며, 분당 최고 거래액이 7억 원까지 치솟았다. 작년 체크인 갈라에서 진행된 그랜드 하얏트 서울 라이브는 방송 1시간 만에 거래액 30억 원을 달성하는 성과를 거두기도 했다. 이 외에도 프리즘은 '서울신라호텔', '핀크스 포도호텔', '아난티 앳 부산' 등 최정상급 호텔들과 협업을 성공적으로 진행해 동종 업계에서 러브콜이 쇄도하고 있다.

실제로, 프리즘은 최근 1년간 빠르게 성장하며 성장 추세를 가속하고 있다. 지난해 연간 총거래액은 전년 대비 230% 증가했으며, 4분기 거래액과 매출은 전년 대비 3배 이상 큰 폭으로 성장했다. 2023년 대비 2024년 프로모션당 평균 공헌이익이 4배로 증가했으며, 광고 투자 대비 수익률(ROAS)도 전년 대비 8배 향상되는 등 단독 프로모션 진행을 통한 실적 개선을 이어가고 있다.

프리즘 유한익 대표는 "이번 제4회 체크인 갈라 프로모션은 모든 고객들이 만족할 수 있도록 맞춤형 종합 선물처럼 준비했다"며, "회차가 거듭될수록 고객 경험의 만족도를 극대화하며 발전하는 독보적인 리테일 미디어 플랫폼으로 성장하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>