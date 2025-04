도쿄일렉트론코리아, 자립준비청년 장학증서 수여식 진행

자립준비청년들에게 대학 재학 기간 동안 장학금 지급하고 임직원 멘토링도 제공

반도체 제조 장비 업계의 글로벌 선도기업인 도쿄일렉트론코리아(대표이사 원제형)는 3일 화성시 동탄사무소에서 도쿄일렉트론코리아 및 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런 관계자들과 함께 ‘TELDream 자립준비청년 장학증서 수여식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 자립준비청년들의 안정적 사회 정착과 반도체 산업의 인재 양성을 위해 사업 파트너인 세이브더칠드런과 함께 진행한 것으로, 대학에서 반도체 및 IT 관련 전공을 공부하는 자립준비청년 5명에게 대학 재학 기간 동안 소정의 장학금을 지급한다. 또한 직무 관련 정보를 포함해 자소서 작성 및 면접 Tip 등을 나누는 도쿄일렉트론코리아 임직원들과의 멘토링 과정도 포함되어 있다.

자립준비청년은 아동양육시설, 공동생활가정 등으로 법의 보호를 받다가 만 18세 이후 자립에 나서는 청년을 뜻한다. 보호가 종료되는 시점에서 이들이 안정적으로 사회 정착을 할 수 있게 하기 위한 지원이 필요하다.

장학금 수여를 통해 도쿄일렉트론코리아는 자립준비청년들의 학업 역량을 강화하고 자립의 꿈을 실현하도록 돕는 한편, 반도체 산업의 전문 인력을 양성함으로써 기업의 사회적 책임을 다하려는 목표에 한 걸음 더 다가서게 됐다.

회사 관계자는 “지난해 10월 세이브더칠드런과 업무협약을 맺은 성과가 이번 장학금 지급으로 드러나게 되었다”며 “앞으로도 반도체로 더 나은 세상을 만들어 나가는 한편 자립준비청년들의 밝은 미래와 안정적인 자립을 위해 계속해서 지원할 계획’이라고 말했다.

이번 행사는 지난 2월 세이브더칠드런과 함께 진행한 취약계층 아동 대상 직업 체험활동과 마찬가지로, TEL FOR GOOD 활동 중 ‘지역사회와의 공동 가치 창조’의 실천을 위해 기획됐다. 도쿄일렉트론코리아는 TEL FOR GOOD이라는 사회공헌활동 브랜드 아래 각종 사내외 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있다. TEL FOR GOOD은 ‘기술과 혁신’, ‘지구 환경의 보전’, 그리고 ‘지역사회와 공동가치 창조’라는 세 가지 목적에 초점을 맞추고 있다.

한편, 도쿄일렉트론코리아는 국내 여러 대학들과도 장학생 프로그램을 진행하면서 산학협력을 활발하게 추진하고 있으며, 나아가 우수 인재 발굴과 채용을 위해 노력하고 있다. 또한 각종 학회의 세미나, 포럼 등 학술 행사에도 후원사로 참여함으로써 기술 혁신과 반도체 산업 발전을 위해 투자를 아끼지 않고 있다.





