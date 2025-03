레이쿡, 체크메이트 퍼터 출시

‘외통수’ 의미 승리 부르는 특급 도우미

어드레스 라인 장착 한결 쉬워진 퍼팅

직진성 탁월, 부드러운 터치감 제공



SS시리즈로 인기몰이를 했던 레이쿡이 체크메이트 퍼터를 출시했다.

체크메이트는 상대방이 공격을 피할 수 없는 ‘외통수’란 뜻을 가지고 있다. 언제나 승리를 결정할 수 있는 퍼터라는 뜻이다. 체크메이트는 한국과 일본 동시에 특허등록을 완료한 신제품이다.

어드레스 라인이 있는 것이 특징이다. 홀 컵에 대한 에이밍이 한결 쉬워졌다. 한 개의 퍼터로 3종류의 라이를 커버할 수 있다. 퍼터의 라이 그대로 퍼팅을 하는 골퍼, 퍼터의 힐 부분을 드는 골퍼, 퍼터의 토우 부분을 들고 퍼팅하는 골퍼 등 다양한 골퍼를 모두 수용할 수 있다. 골퍼 본인에 맞는 라이로 세팅을 하면 어떠한 상황에서도 일관된 퍼팅이 가능하다.

여기에 페이스 밸런스 퍼터 및 쇼트 슬랜트 넥(short slant neck), 헤드의 오프셋을 더했다. 어드레스 시 안정된 느낌을 유지할 수 있다. 인터섹트 페이스 밀링으로 스키드 구간을 짧게 하고, 퍼팅 시 공을 빨리 구르게 해서 직진성이 좋다. SUS304 헤드 재질로 부드러운 터치감을 제공한다.

체크메이트 #2, #3, #5, #7 등 다양한 모델이 있다. 로프트는 2D, 라이는 69D이다. 길이는 30인치부터 37인치까지 있다. 퍼터 커버에 ‘더 좋은 일이 생길 것이다(the best yet to come)’이란 자수를 넣었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



