[MWC현장]SKT, 안전한 AI 위한 거버넌스 소개…협력 논의

AI 거버넌스 전담팀 올해 초 출범

AI 행동 규범 구체화해 사규 반영

SK텔레콤은 스페인 바르셀로나에서 열리는 '모바일 월드 콩그레스 2025(MWC2025)'에서 여러 해외 기관과 사업자에게 자사의 인공지능(AI) 거버넌스를 소개하고 협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.

유영상 SK텔레콤 최고경영자(CEO). SK텔레콤 제공 AD 원본보기 아이콘

AI 거버넌스는 AI의 신뢰성과 안전성을 확보해 지속 가능한 기술 발전을 추구하는 가치체계다. SK텔레콤은 정재헌 대외협력담당(CGO·사장) 직속 AI 거버넌스 전담팀을 올해 초 출범시키며 올해를 AI 거버넌스 확산의 원년으로 만들겠다는 각오다.

아울러 SK텔레콤은 AI 거버넌스 원칙 'T.H.E. AI'의 내용과 도입 성과를 세계이동통신사업자협회(GSMA), 유럽통신사업자협회(커넥트 유럽), 도이치텔레콤 등 해외 기관 관계자들에게 선보였다.

T.H.E. AI는 'by Telco, for Humanity, with Ethics AI'의 약자다. SK텔레콤 AI의 특성(by Telco, 통신기술 기반), 목표(for Humanity, 사람을 향한·사람을 위한), 가치(with Ethics, 윤리적 가치 중심)를 의미한다. 이 원칙을 바탕으로 'AI 행동 규범'을 구체화해 사규에 반영하고 이를 실천하기 위한 서약에 전 구성원이 동참하는 등 조직 내 AI 거버넌스를 정착시키고 있다.

SK텔레콤은 국내 통신사 최초로 AI 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득하는 성과를 거두기도 했다. 향후 GSMA 등의 기관 및 글로벌 사업자들과 AI 거버넌스 필요성을 공유하고, 구축 및 적용 방안에 대한 협력 분야를 발굴하는 데 앞장설 계획이다. 또한 자사 AI 서비스의 기획, 연구, 개발, 운영 등 프로세스 전반에 걸친 신뢰성과 안전성 관리를 강화하는 AI 거버넌스 포탈을 구축하고 있다.

SK텔레콤 AI거버넌스 전담팀 구성원이 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 MWC2025에서 GSMA 관계자에게 AI 거버넌스에 대해 설명하고 있다. SK텔레콤 제공 원본보기 아이콘





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>