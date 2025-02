한국증권학회, 전진규 교수 42대 회장 취임

한국증권학회는 28일 제49차정기 총회를 열고 전진규 동국대 경영학과 교수가 제42대 회장으로 취임했다고 밝혔다.

1976년 창립한 한국증권학회는 아시아 재무·금융분야 중 가장 오래된 학회다. 명실상부한 관련 학계 최고 권위의 학회로 회원 수가 약 1500명에 달한다. 학문과 실무의 연계를 강조하며 학술 연구와 함께 금융 실무 및 제도의 개선에도 기여하고 있다.

한국증권학회의 주요 사업으로는 ▲영문 학술지 AJFS(Asia-Pacific Journal of Financial Studies) 및 국문 학술지 KJFS(Korean Journal of Financial Studies) 연 6회 발간 ▲학술행사(정기학술대회 및 국제학술대회) 연 4회 개최 ▲정책심포지엄 연 4회 개최 ▲연 30여 편의 연구지원 사업 등이 있다.

한국증권학회는 이러한 사업들을 통해 우리나라 자본시장의 현안과 실무에 관한 연구결과를 발표하고 필요한 정책 및 제도개선을 제안함으로써 국내 자본시장 및 금융 산업의 발전에 기여하고 있다.

한국증권학회가 발간하는 'AJFS'는 2006년에 세계적 권위를 갖고 있는 SSCI에 아시아권에서 출간되는 재무·금융 분야 학술지 중 최초로 등재됐다. 'KJFS' 역시 2021년에 세계적 권위를 갖고 있는 SCOPUS에 국내 재무·금융 분야 학술지 중 최초로 등재했다.

전진규 한국증권학회장은 동국대 경영대학 재무/금융 전공 교수로 재직 중이다. 성균관대 경영학과에서 학사 및 석사 학위를 취득했다. 미국 앨라배마대학(University of Alabama)에서 재무학 박사 학위를 받았다. 동국대학교 부임 이전에는 웨스턴 오레곤 대학 경영학과 교수로 재직했다.

전진규 회장은 다양한 공공 및 금융기관에서 자문 및 평가 활동을 수행했다. 기획재정부 기금평가단 평가위원 및 한국자산관리공사, 사립학교교직원연금공단, 군인연금 등 자산운용관련 위원으로 활동하고 있으며, 한국예탁결제원에서 근무했다.

주요 연구 분야는 기업재무정책, 은행 및 금융시장, 기업지배구조 등이며, 국내외 저명학술지에 다수의 논문을 게재하는 등 학계에서도 활발한 연구활동을 이어가고 있다.





