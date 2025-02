'갤럭시 S25' 불티나더니…21일만에 100만대 판매 신기록 세웠다

출시 21일만에 100만대 판매… 5년여만에 기록 경신

개인화된 AI 기능 인기 높아

갤럭시 S25 울트라 판매 비중 약 50%, 고사양 기기 선호 확인





갤럭시 S25 시리즈, 사전 개통 첫째날 개통을 위해 삼성 강남을 찾은 고객들 (사진=삼성전자 제공) AD 원본보기 아이콘

삼성전자가 출시한 개인화된 AI(인공지능) 스마트폰 '갤럭시 S25 시리즈'가 역대 갤럭시 시리즈 중 최단기간 국내 100만대 판매 신기록을 달성했다. 지난 7일부터 판매된 갤럭시 S25 시리즈는 출시 21일만인 27일 기준 국내 판매량이 100만대를 넘겼다. 이번 시리즈 중 최고사양 제품인 '갤럭시 S25 울트라'가 약 50% 판매 비중을 차지했다.

삼성전자 관계자는 "이는 역대 갤럭시 시리즈 중 최단기간 신기록이며, 전작인 갤럭시S24 시리즈와 비교해 일주일 빠른 결과"라며 "직전까지 '갤럭시 노트 10'이 가지고 있던 최단 판매 기록 25일보다도 4일 빨라, 5년여 만에 새로운 기록을 썼다"고 밝혔다.

삼성전자가 갤럭시 S25 시리즈 구매 고객 대상으로 자체 실시한 설문조사에서도 구매 결정 요인 1순위는 최신 프로세서와 메모리 등 '성능'으로 나타났다. 삼성전자 관계자는 "개인화된 갤럭시 AI에 대한 소비자들의 관심이 높다"고 전했다.

모델별로는 티타늄 프레임에 2억 화소 카메라를 탑재한 '갤럭시 S25 울트라'가 판매 비중의 절반을 차지했다. '갤럭시 S25 울트라'는 티타늄 실버블루와 티타늄 화이트실버, '갤럭시 S25 플러스'와 '갤럭시 S25'는 아이스블루와 실버 쉐도우 색상이 가장 많은 소비자의 선택을 받았다.

갤럭시 S25 시리즈 제품 사진 (사진=삼성전자 제공) 원본보기 아이콘

삼성전자의 'New 갤럭시 AI 구독클럽'도 갤럭시 S25 시리즈 최단기간 100만대 판매 성과에 기여했다. 갤럭시 S25 시리즈 자급제 모델 구입시 가입할 수 있는 'New 갤럭시 AI 구독클럽'은 1년 사용 후 기기 반납 시 50% 잔존가 보장과 '삼성케어플러스 스마트폰 파손 플러스' 혜택을 제공하는 상품이다. 갤럭시 S25 시리즈 자급제 사전 예약 고객 5명 중 1명이 가입했다. 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 가입자의 약 60%는 20·30세대로 특히 젊은 고객에게 인기가 많았다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "갤럭시 S25 시리즈는 갤럭시 역대 최고 성능과 디자인, 전 모델 가격 동결 등을 통해 소비자에게 긍정적 반응을 얻었다"며, "앞으로도 다양한 고객 혜택 프로그램을 통해 판매를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 3월 1일부터 4월 30일까지 갤럭시 S25 시리즈 구매 고객에게 1만mAh 무선 충전 배터리팩을 5000원에 구매할 수 있는 쿠폰과 구글 원 AI 프리미엄 6개월 무료 구독권 등 제휴 콘텐츠 혜택을 제공한다.





심나영 기자 sny@asiae.co.kr



