덴티움, 태국 ‘브라이트 임플란트 코스 2025’ 개최

덴티움은 최근 태국 방콕 Mercure IBIS 호텔에서 ‘bright Implant Course 2025’를 성황리에 개최했다고 13일 밝혔다. 이번 포럼은 태국 현지 치의들이 한자리에 모여 임플란트 치료의 발전과 임상 적용 사례를 공유하고 논의하는 자리로 마련되었다.

이번 행사는 bright Implant에 대한 뜨거운 관심으로 인해 사전 등록이 조기에 마감되었으며, 목표 인원을 초과하는 높은 참여율을 기록했다. 이는 단순한 정보 공유를 넘어 실질적인 임상 적용과 네트워킹의 장으로 자리 잡았음을 보여주었다.

이번 코스에서는 각 분야에서 활발히 활동 중인 치과 전문가들이 주도한 다채로운 강연으로 구성되었다. Dr. Ongart Puttipisitchet는 ‘Exploring Abutment Connection, Prosthetic Components’를 주제로 bright Implant의 어버먼트(Abutment) 연결과 보철 구성 요소에 대해 집중적으로 다루면서 임플란트 시스템 내에서 중요한 역할을 하는 보철 부품의 설계 및 선택방법과 더불어 임상에서의 효율성과 정확성을 높이는 중요한 포인트를 설명했다. 정성민 원장은 ‘The Next in Implant’을 주제로 디지털 기술의 발전, 쉽고 효과적인 뼈 이식 및 상악동 치료 방법을 중점적으로 다뤘다. 특히, bright Implant의 혁신적인 시스템을 소개하며 새로운 디지털 워크플로우와 통합된 시스템이 치과 임플란트 분야의 미래를 어떻게 변화시킬지에 대해 심도 깊은 논의를 펼쳤다.

Dr. Pokpong Amornvit의 ‘Minimal Invasive of Implant Placement’는 최소 침습 임플란트 배치에 대한 중요성을 강조하며, 디지털 수술 가이드와 최신 기술을 통한 임플란트 시술의 효율성 및 최소한의 침습적 방법이 환자에게 미치는 영향을 심도 있게 다뤘다. 실시간 사례 분석을 통해 참석자들의 이해를 돕고 보다 실용적인 방법을 제시했다. Dr. Anuphan Sittichokechaiwut은 ‘Minimal Invasive of Implant Placement at The Sinus Area’을 주제로 상악동 부위에서의 최소 침습 임플란트 배치에 대한 세부적인 기법을 설명했다. 특히, Sinus Lift와 관련된 최신 기술과 bright Implant 시스템의 통합 활용 방법을 소개하면서 복잡한 임상 상황에서의 접근법을 명확히 제시했다. 마지막으로 Dr. Suphachai Suphangul은 bright Implant 시스템의 특장점에 대해 강연을 진행하며 이를 통해 임플란트 치료의 복잡한 케이스를 어떻게 단순화하고 효율적으로 해결할 수 있는지에 대해 구체적인 사례를 들어 소개했다.

이번 코스의 하이라이트는 실습 세션에서 펼쳐진 덴티움의 ‘Sinus Simple’ 컨셉이었다. Dr. Suphachai Suphangul과 Dr. Anuphan Sittichokechaiwut는 bright Implant 시스템을 사용하여 DASK Simple과 결합한 쉽고 간단한 Sinus Simple 컨셉을 소개했다. 참가자들은 Crestal Approach와 Lateral Approach 기법을 실습하면서 두 방법을 활용하여 정확하고 안전한 임플란트 배치 방법을 배울 수 있었다. 특히 참가자들은 DASK Simple의 Compaction 드릴을 활용하여 측방 골을 치밀화하면서 동시에 상악동 상방으로 골을 응축시키는 과정을 직접 체험했다. 이를 통해 자가골이 형성되어 상악동 막의 천공을 방지하고, 임플란트 식립 즉시 뛰어난 고정력을 확보하는 방법을 경험할 수 있었다.

덴티움 관계자는 “이번 ‘bright Implant Course 2025’는 지난해 열린 ‘bright Implant Forum 2024’와 더불어 다수의 세미나를 통해 bright Implant 관련 다양한 교육 기회를 제공하며 참가자들의 신뢰를 쌓아온 결과” 라며, “덴티움은 앞으로도 다양한 교육 및 학술 포럼을 통해 덴티움만의 다양한 제품과 컨셉을 지속적으로 전파해 나갈 예정”이라고 말했다.





