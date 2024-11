고디자인, KAID 주최 핀업디자인상 수상작 20개로 늘어

디자인기업 고디자인(대표 김두만)이 핀업 디자인 어워드 2024에서 6개의 출품작이 본상 수상작으로 선정되었다고 밝혔다.

핀업 디자인 어워드는 한국산업디자이너협회(Kaid)가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 디자인공모전으로 1997년 한국 산업디자인상으로 출발하여 국내 3대 디자인상으로 불리고 있다. 고디자인은 이번 수상으로 통산 20번째 핀업디자인상을 수상하게 되었다.

고디자인의 이번 핀업 디자인상 수상작은 ㈜에이치앤아비즈의 포터블 엑스레이 HnX-1과 GEN2 Detector, ㈜제이에스디알의 쥬브젠, 엠비디㈜의 ASFA Spotter, 씨엔브이텍 주식회사의 의료용 안압계 토노아이 CVT100, ㈜지아이랩의 장애인전용 주차구역단속 로봇 G. Eye Parking Robot으로 모두 6개의 작품이다.

디자인을 진행한 고디자인 나예담 팀장은 ㈜에이치앤아비즈의 포터블 엑스레이 HnX-1과 GEN2 Detector는 의료진의 진단성과 휴대성이 개선된 디자인으로 좋은 평가를 받은 것 같다고 소감을 밝혔다. ㈜제이에스디알의 쥬브젠은 ‘피부가 차오른다’라는 콘셉을 고급스럽게 녹여 내었으며, 엠비디㈜의 ASFA Spotter는 기업의 첨단 기술력과 아이덴터티가 잘 반영되었고, 씨엔브이텍㈜의 토노아이 CVT100은 인간공학적 요소를 고려한 디자인, ㈜지아이랩의 G. Eye Parking Robot은 장애인 전용 주차구역을 계도 및 관리하는 로봇 플랫폼으로, 최근 트랜드인 AI기반 기술력과 유니버설 디자인 컨셉을 반영한 것이 많은 수상으로 이어진 것 같아 영광스럽다고 밝혔다.

한편, 사단법인 한국산업디자이너협회(Kaid)는 오는 12월에 27번째 핀업 디자인 어워드 2024 시상식을 갖고 본상인 Best of Best, Best 100, 파이널리스트를 비롯한 올해의 주목할 만한 디자이너, 올해의 디자인 경영상에 대한 시상을 한다는 계획이다.





