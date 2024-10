로보락, IFA 2024 미디어 어워드서 '최고의 제품' 7개 수상

신제품 '로보락 큐레보 커브' 수상

연내 출시 예정

로보락은 지난 9월6일부터 10일까지 독일 베를린에서 열린 'IFA 2024'에서 7개의 미디어 어워드를 수상했다고 10일 밝혔다.

어워드 수상 제품은 IFA 2024에서 첫 공개된 신제품 '로보락 큐레보 커브'다.

로보락 큐레보 커브는 이번 IFA에서 '트러스티드 리뷰'와 '디 앰비언트'가 선정한 '최고의 제품(BEST IN SHOW IFA 2024)'으로 꼽혔다. 또한 'CNN', '기즈모도'와 '홈크럭스'는 로보락 큐레보 커브를 각각 'IFA 2024 최고의 제품(BEST OF IFA 2024)'으로, '안드로이드 오쏘리티'도 'IFA 2024 최고의 제품(BEST OF IFA 2024 AWARDS)'으로 선정했다. 이외에도 'PC 매거진'의 '최고의 로봇청소기' 부문 수상을 포함해 로보락은 총 7개 미디어 어워드에서 수상했다.

로보락 큐레보 커브. [사진제공=로보락] AD 원본보기 아이콘

로보락 큐레보 커브는 그동안 청소기 브러시에 엉키는 긴 머리카락이나 털을 따로 정리해야 하는 번거로움을 최소화한 제품이다. 이중 엉킴 방지 시스템 등 다양한 기능을 탑재해 사용자의 편의성을 높였다. 신제품 로보락 큐레보 커브는 연내 출시 예정이다.

로보락 관계자는 "로보락의 신제품 로보락 큐레보 커브가 이번 IFA 2024 미디어 어워드에서 좋은 성과를 거두게 돼 기쁘다"며 "로보락은 앞으로도 소비자들의 니즈를 반영한 다양한 제품을 통해 글로벌 청소가전 기업으로서의 입지를 확고히 할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>