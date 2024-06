언어치료 1번지… 대구사이버대-대구대, ‘전공 심화 역량 강화’ 특강 공동 진행

치매에 대한 공학적 접근·이해도 향상 기틀 마련

대구사이버대학교는 지난 25일 대구대학교 재활과학대학 1호관에서 대구대 언어치료학과와 공동 주관으로 특강을 개최했다.

이날 행사는 ‘Tech-assisted holistic dementia management to improve the QoL of people living with dementia and caregivers’이라는 주제로 미국 인디애나대(Indiana University Indianapolis) 정희태 교수가 강연을 맡았다.

이번 특강은 치매에 대한 공학적 접근과 삶의 만족도 제고를 위한 체계적인 접근방법과 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

한지연 언어치료학과장은 “우리 학생들이 특강을 통해 현장 문제에 대한 해결 학습 능력을 키우고 전공 분야의 견문을 넓혀 경쟁력 강화에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

대구사이버대학교 언어치료학과는 올해 개설 18주년을 맞이했으며 지난 2023년 제12회 언어재활사 2급 시험에서 1급 수석 합격자를 배출하기도 했다.

나아가 언어장애를 가진 아동과 성인을 조기에 진단하고 판별해 환자 중심으로 해결해 나가는 전문 언어재활사 양성에 온 역량을 기울이고 있다.





