현대차-英 테이트 미술관, 8번째 전시 '엘 아나추이' 개막

현대자동차와 영국 테이트 미술관이 함께하는 '현대 커미션: 엘 아나추이: Behind the Red Moon' 전시가 이달 10일(현지시간)부터 시작된다.

'현대 커미션'은 현대차와 테이트 미술관이 현대미술의 발전·대중화를 지원하기 위해 2014년 체결한 장기 파트너십에 따라 진행되는 전시 프로젝트다. 테이트 모던의 대규모 전시장 터바인 홀에서 매년 개최되며, 이번 전시는 내년 4월 14일까지 이어진다.

2015년 아브라함 크루즈비예가스, 2016년 필립 파레노, 2017년 수퍼플렉스, 2018년 타니아 브루게라, 2019년 카라 워커, 2021년 아니카 이, 2022년 세실리아 비쿠냐에 이어 올해는 엘 아나추이가 여덟 번째 현대 커미션 작가로 참여한다.

'현대 커미션: 엘 아나추이: Behind the Red Moon' 전시 전경[자료=Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo ?Tate (Joe Humphrys)]

AD

원본보기 아이콘