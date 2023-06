300년 동안 사라졌던 루벤스 작품 경매…예상 낙찰가 99억원

400년 전 완성한 '두 천사가 보살피는 성 세바스찬'

지난 4월 X선 분석으로 루벤스 원본 작품 확인

루벤스의 작품 중 하나인 '전쟁신 같은 남자의 초상화 (Portrait of a Man as the God Mars)' [이미지출처=AP연합뉴스]

