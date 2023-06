9년 만에 잠실벌 달군 브루노 마스, 10만명 떼창…'역대급 공연'

17~18일 잠실 올림픽주경기장 내한 공연

양일 간 10만1000명 운집

두 번째 내한, 역대 최대 규모 콘서트

"서울에서의 일요일 밤이 내겐 매우 특별하다. 어제 뜨거운 분위기에 이어 오늘도 함께 춤추며 즐기자!"

현대카드 슈퍼콘서트 27 브루노 마스. [사진제공 = 현대카드]

명실상부 팝의 5툴(5 Tool·가창력, 춤, 작곡, 연주, 퍼포먼스) 플레이어는 첫 곡 무대부터 자신이 왜 스타인지를 완벽하게 증명해 보였다. 9년 만에 한국 팬들과 다시 만난 글로벌 팝스타 브루노 마스(37·피터 진 에르난데스)는 18일 오후 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 펼쳐진 '현대카드 슈퍼콘서트 27 브루노 마스(Bruno Mars)' 두 번째 공연에서 전날보다 더 열정적 무대를 선보였다.

화려한 폭죽과 함께 "서울 코리아!"를 외치며 무대에 오른 그는 '24K Magic'으로 공연의 포문을 열었다. 전날의 열정적 분위기를 언급한 그는 오늘도 신나게 춤추며 즐기자며 인사를 건넸고, 열렬한 환호 속 '피네스(Finesse)' '트레저(Treasure)' 등 역동적인 브라스 밴드 사운드와 그루브가 어우러진 곡들이 이어지며 5만여 관객이 함께 전율했다. 특히 메가 히트곡 '트레저'는 관객들이 일제히 일어나 함께 그루브를 타며 따라부르며 떼창을 넘어 합창 분위기를 연출했다.

독보적인 솔로 기타 연주로 시작된 ‘Billionaire’(빌리어네어)는 중간에 ‘코리아’로 개사한 파트와 마스가 직접 기타로 블루스 연주가 어우러져 관객의 탄성을 끌어냈다. 애절한 감정을 머금고 후반부 정적이 감돌 때는 그 순간의 공기까지 음악이 되며 5만 관객의 뇌리에 깊게 남았다.

전반부 공연의 정점은 '콜링 올 마이 러블리스(Calling All My Lovelies)'가 장식했다. 30도가 넘는 무더위가 예고됐지만, 어스름 해가 지고 시원한 바람이 불어오며 어둠이 내린 여름밤 분위기에 더없이 잘 어울리는 분위기가 연출됐다. 특히, 좋아하는 이에게 전화를 걸어 마음을 전하는 가사에서 마스는 "나는 지금 한국에 있어"라며 이내 우리말로 "보고 싶어요, my korean baby" 개사한 가사를 선보이며 무대연기를 펼쳐 한국 공연에서 인상 깊은 팬 서비스도 남겼다.

현대카드 슈퍼콘서트 27 브루노 마스. [사진제공 = 현대카드]

'베르사체 온 더 플로어(Versace on the Floor)'를 부를 땐 객석의 5만명이 스마트폰의 플래시를 일제히 밝혔고, 마스의 감미로운 목소리가 그 사이를 흐르며 우주를 유영하는 분위기를 연출함과 동시에 모두가 하나 되는 감정을 공유했다.

경쾌한 밴드 사운드의 히트곡 '메리 유(Marry You)'가 흘러나오자 관객들은 떼창과 함께 일어나 신나는 분위기를 만들었다. 리듬감 넘치는 드럼 솔로로 포문을 연 '런어웨이 베이비(Runaway Baby)'에 이르자 관객들은 기립 상태로 내내 점프하며 마스와 호흡을 함께했다.

공연 후반부, 직접 "내 인생을 바꾼 자랑스러운 곡들"이라며 피아노를 치며 메들리로 들려준 순서는 화려한 무대만큼이나 음악인으로서의 브루노 마스 본연의 모습을 내보인 파트였다. 시 로 그린의 '퍽 유', 스눕 독 & 위즈 칼리파의 '영, 와일드 앤 프리(Young, Wild & Free)', 비오비의 '나싱 온 유(Nothin’ On You)'의 믹스업 무대는 그의 음악적 감성을 짧은 시간에도 깊게 느낄 수 있는 순간이었다.

이어 '웬 아이 워즈 유어 맨(When I Was Your Man)'에서 부드러운 고음으로 자신만의 음악적 매력을 마음껏 뽐냈고, 곧이어 ‘오페라의 유령’ 샘플링 피아노 솔로에 맞춰'락드 아웃 오브 헤븐(Locked Out of Heaven)', '저스트 더 웨이 유 아(Just The Way You Are)' 까지 계속된 무대는 5만 관객을 일제히 기립 점프하게 만들며 공연을 다시 초반부로 되돌린 듯한 열정을 선사했다.

현대카드 슈퍼콘서트 27 브루노 마스. [사진제공 = 현대카드]

공연 마지막, 브루노 마스는 한국 팬들을 향해 "여기 오기까지 오래 걸렸는데, 이제 곧 돌아오겠다"는 인사와 함께 앙코르곡으로 자신이 피처링한 마크 론스의 '업타운 펑크(Uptown Funk)로 공연의 피날레를 장식했다.

브루노 마스는 9년 사이 감미로운 보컬에 허스키하면서도 깊이 있는 감성을 더해 돌아왔다. 쉼 없이 화려한 춤과 퍼포먼스, 불꽃이 함께했지만, 무대의 본질인 그의 목소리가 주는 힘이 처음부터 끝까지 공연을 지배했다. 그는 가사와 음정 모두가 뇌리에 깊게 남을 만큼 웅숭깊은 사운드를 선사했다.

화려한 무대, 열정적인 앙코르곡과 함께 약 3분간 불꽃쇼가 이어지며 이틀 동안의 브루노 마스의 서울 공연 일정이 마무리됐다. 17일, 18일 양일간 개최된 이번 공연은 총 10만 1000명의 관객을 동원했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



