효성첨단소재의 친환경 기술, 비주얼 아트로 태어나다

무신사 테라스 성수서 열리는

효성첨단소재 팝업스토어서 전시 예정

효성첨단소재가 젊은 작가들의 손에서 시각 예술 작품으로 다시 태어난다.

효성첨단소재 아티스트 콜라보레이션 최우수 수상작 16작품 모음 AD 원본보기 아이콘

효성첨단소재가 대중들에게 더 친밀하게 다가가기 위해 진행한 아티스트 콜라보레이션 프로젝트 작품 선정을 완료했다. 효성첨단소재는 지난 1월 픽스필즈(Pixpills·시각예술 분야 아티스트 온라인 공모 플랫폼)를 통해 자사의 핵심 기술과 제품, 비전을 주제로 한 비주얼 아트 공모전을 진행했다. 총 60여 명의 작가가 공모전에 참여해 이중 최우수작 16작품이 선정됐다.

이번 프로젝트의 슬로건은 'Discover New Safety & New Comfort through Future Materials'이다. 효성첨단소재의 지향가치인 안전성, 지속가능성, 친환경, 미래지향성 등을 비주얼 아트로 표현하는 것을 목표로 했다.

작품 선정에는 픽스필즈, ㈜효성, 효성첨단소재㈜가 함께 참여했다. 효성첨단소재의 미래 지향적이고, 친환경적인 면모를 친근하고 유쾌하게 알리는 것에 방점을 뒀다.

선정된 효성첨단소재 비주얼 아트는 이달 25일부터 28일까지 서울 성동구 무신사 테라스 성수에서 진행하는 효성첨단소재 팝업스토어에서 전시될 예정이다. 선정작 16점을 포함해 총 55개의 작품이 전시된다.

한편, 효성첨단소재는 예술 작가와의 콜라보를 통해 기업의 아이덴티티와 제품을 알리고자 글로벌 아티스트 강혁과의 손을 잡기도 했다. 또, 2023 광주비엔날레에 자사 카페트 브랜드인 '스완카페트'를 후원했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>