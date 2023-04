걸그룹 출신 태국 인플루언서, 남자친구와 숨진 채 발견

머리에 총상…사건 현장서 탄피와 총기 발견

걸그룹 출신의 태국 유명 인플루언서가 남자친구와 나란히 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 이들은 모두 머리에 총상을 입은 것으로 전해졌다.

총격에 숨진 채 발견된 태국 인플루언서 지지. [이미지출처=지지 인스타그램] AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 경찰은 지난 19일 오후 3시20분께 방콕에 있는 한 고급 아파트에서 인플루언서 수피차 지지(19)와 그의 남자친구 푸미팟(21)의 시신을 발견했다. 두 사람은 모두 머리에 총상을 입은 상태였으며, 방안에선 총기와 탄피가 발견됐다.

경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점 등을 근거로 푸미팟이 지지에게 총을 쏜 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 있다. 또 사건 발생 당시 수거된 총기 역시 푸미팟의 아버지가 등록한 총기로 드러났다.

또 지지는 생전 남자친구에게 폭행당한 사실을 지인에게 호소한 것으로 전해졌다. 지지의 지인은 "지지의 얼굴에 멍이 든 사진을 봤다"며 "지지가 나에게 '남자친구가 얼굴을 때리고 가슴과 등도 폭행했다는 메시지'를 보냈다"고 폭로했다. 푸미팟의 지인 또한 "푸미팟이 평소 총기를 종종 지니고 다녔다"고 말했다.

경찰은 시신을 부검하는 한편 이들의 행적이 담긴 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 추가 수사를 하고 있다.

한편 지지는 과거 걸그룹 '원데이투더넥스트(One Day to the Next)' 멤버로 활동했다. 최근에는 인스타그램 팔로워 18만명을 거느리는 인플루언서로 활약했다. 푸미팟은 태국 공군 고위급 장교의 아들이자 공군 훈련병인 것으로 알려졌다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>