화순전남대병원, 환자·보호자 '마음 치유' 초청 공연 연다

11일 대강당서 ‘1 Piano 4 Hands’ 연주회



피아니스트 최연주·조혜원 호남신학대 교수

‘이토록 좋은 화순전남대학교병원’의 마음을 담아 매월 두 번째 화요일에 진행되고 있는 이화 치유음악회 4월 초청공연이 오는 11일 병원 지하 대강당에서 열린다.

피아니스트 최연주·조혜원 호남신학대학교 교수로 구성된 피아노앙상블 클라랑(Klalang)이 선보이는 이번 ‘1 Piano 4 Hands’ 연주회는, 환자와 보호자들에게 희망이 자리 잡기를 바라는 마음으로 마련됐다.

클라랑의 연주는 1부와 2부로 나눠 진행되며, 피아노 한 대에 두 명의 피아니스트가 함께 연주하는 색다른 듀오 무대로 펼쳐진다.

먼저 1부에서는 모차르트의 ‘Sonata in D Major for Piano fourhands KV381(피아노 포핸즈를 위한 소나타 D 장조 KV381)’가 연주된다. 3악장으로 이뤄져 있으며 1악장 알레그로, 2악장 안단테, 3악장 알레그로 몰토로 구성됐다.

이어 2부에서는 차이코프스키의 ‘The Nutcracker(호두까지 인형)’이 연주될 예정이다. 이 곡은 E.Langer가 편곡한 포핸즈 연주용 버전으로, 마치 피아노와 함께 춤추는 것처럼 매력적인 곡이다. 8곡으로 구성돼 있으며 이번에는 4곡을 연주한다.

첫 번째 곡은 ‘March(행진곡)’로 시작하고 두 번째 곡으로는 대표적인 멜로디인 ‘Dance of the Candy Fairy(사탕 요정의 춤)’으로 이어진다. 세 번째 곡으로는 ‘Russian Dance “Trepak”(러시아 댄스 트레팍)’과 네 번째 곡 ‘Waltz of the Flowers(꽃의 왈츠)’로 연주회는 마무리된다.

한편 이화 치유음악회는 매주 둘째 주 화요일마다 개최한다는 의미에서 ‘이화’다. 속뜻은 이토록 좋다는 ‘이’와 화순전남대병원의 ‘화’가 결합한 작명이다. 음악으로 환자와 보호자들에게 치료받는 고통보다 따뜻한 추억의 기억을 선물하기 위한 것이다.

이는 화순전남대병원의 핵심 가치인 환자의 몸과 마음을 치유하는 아름다운 병원, 환자 안전과 만족이 최우선인 환자 중심병원의 취지와 같다.





호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>