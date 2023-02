KT, 싱텔과 디지털 물류 맞손…구현모 대표, 마지막까지 "디지코"

MWC2023 기조연설

데이터센터·5G 플랫폼 '파라곤' 고도화 협력

향후 거취·숏리스트엔 말 아껴

[바르셀로나=아시아경제 오수연 기자] 3년간의 임기를 끝으로 KT를 떠나는 구현모 대표가 모바일월드콩그레스(MWC)2023 기조연설에서 싱가폴 대표 통신사 싱텔과의 디지털 물류 솔루션 글로벌 진출 협력을 소개했다. 그간 '디지코(디지털 플랫폼 기업)' 전환 성과도 발표했다.

구 대표는 위엔콴문(YuenKuan Moon) 싱텔 최고경영자(CEO)와 28일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC2023에서 '협업을 위한 시간인가?(Is it time for co-creation?)'를 주제로 키노트 세션 연사로 나섰다. 이 자리에는 노키아, HTC, 텔레콤 이탈리아 등 유수 글로벌 IT 기업의 CEO도 함께했다.

구현모 KT 대표가 28일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC)2023에서 기조연설을 하고 있다.

싱텔그룹은 싱가포르 유무선 1위 통신 사업자다. 싱가포르에 본사를 두고 호주, 인도, 태국, 필리핀 등 세계 21개국에 모바일과 초고속인터넷 등 유무선 통신 서비스를 제공한다.

이날 KT는 싱텔과 인공지능(AI)기반의 디지털 물류 솔루션으로 함께 글로벌 시장에 진출한다고 발표했다. 높은 비용이 수반되는 현재 싱가포르의 물류 시스템에 KT의 디지털 물류 솔루션을 적용하면 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 오는 9월 KT의 AI 기술과 싱텔의 GIS 및 IT 솔루션을 결합해 싱가포르 현지에 운송 최적화 솔루션을 상용 출시하고 향후 아시아·태평양(APAC) 시장으로 커버리지를 확대한다는 방침이다.

KT의 글로벌 데이터 전문 자회사 엡실론(Epsilon)은 아시아 및 유럽 지역을 중심으로 45개 도시, 280개 이상의 해외분기국사(PoP)를 보유하고 있다. 싱텔도 싱가포르, 동남아, 호주를 주축으로 60개 도시, 180개 이상의 PoP에서 서비스를 제공하고 있다. 양사는 커버리지를 연동하고, 플랫폼 서비스 형태로 네트워크를 제공해 고객이 필요에 따라 트래픽 용량을 변동하는 등 최적의 글로벌 데이터 서비스를 쓸 수 있도록 할 계획이다. 또한 지난 수십 년간 쌓아온 데이터센터 운영 노하우를 바탕으로 사업 협력을 추진해 베트남과 말레이시아 등 동남아 시장에서 새로운 기회를 찾는다. 아울러 싱텔의 차세대 5G 플랫폼 ‘파라곤’ 고도화에 KT도 동참할 예정이다.

구 대표는 이번 키노트 세션에서 KT의 디지코(디지털 플랫폼 기업) 전략을 함께 소개했다. 구 대표는 임기 동안 텔코(통신 회사)에서 디지코로의 전환을 내세우며 비통신 신사업 육성에 속도를 냈다. 그는 "기존 기업·소비자 거래(B2C) 통신서비스 중심에서 AI, 빅데이터, 클라우드 기반의 디지털 솔루션으로 기업 간 거래(B2B) 시장을 확대했으며, B2C에서도 단순 연결 서비스를 넘어 미디어 플랫폼 등으로 시장을 확장했다"며 "2022년 B2B와 디지털 솔루션 사업 매출 비중이 전체의 40%를 넘어섰다"고 설명했다.

구 대표는 그 예로 기업 간 거래(B2B) 분야에서는 인터넷데이터센터(IDC)·클라우드, AI콘택트센터(AICC), AI 로봇 등을 제시했다. KT는 2020년부터 모빌리티 데이터에 AI를 적용해 최적의 물류 플랫폼을 개발해 고도화하고 있다. 국내 대형 리테일 기업에 이를 적용한 결과 운행 거리 22% 단축, 탄소배출 22% 저감, 비용 15% 절감 등 개선 효과를 확인했다.

기업·소비자 거래(B2C) 영역에서는 미디어 서비스 혁신을 강조했다. 구 대표는 "오리지널 콘텐츠 기획·제작과 플랫폼 유통까지 아우르는 미디어 벨류체인을 완성했으며, 스튜디오지니에서 투자·기획하고 ENA 채널에 방영한 '이상한 변호사 우영우'는 글로벌 시장에서도 좋은 성과를 거뒀다"고 소개했다. 또한 인터넷TV(IPTV)에 AI 큐레이션 기술을 접목해 올인원 콘텐츠 플랫폼 '지니 TV'로 재편한 사례도 설명했다.

이 외에도 구현모 대표는 AI 반도체, 클라우드 등 AI 인프라부터 응용 서비스까지 체계적이고 효율적으로 제공하기 위해 'AI풀스택'을 완성했다고 발표했다. 그는 "초거대AI '믿음'은 감성을 이해하는 공감 능력까지 갖췄으며 다양한 산업에서 유연하게 적용 가능하다"며 "KT가 리벨리온과 함께 준비 중인 AI 반도체 개발에도 적용한다"고 밝혔다. 아울러 KT의 'AI풀스택'이 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대하는 데 중요한 발판이 될 것이라고 덧붙였다.

한편, KT는 이날 차기 대표이사 후보 심사대상자(숏리스트) 4명을 발표했다. 유력한 후보였던 현직 CEO 구 대표는 앞서 지난 23일 차기 대표이사 후보에서 사퇴하며 연임을 포기했다. 지난 3년간 디지코(디지털 플랫폼 기업) 전략으로 3년 만에 기업 가치를 약 45% 끌어올리는 성과를 냈으나, 정치권 외풍과 검찰 수사 압박 등에 후보 사퇴를 결정한 것으로 알려졌다. 구 대표의 임기는 3월 말 열릴 주주총회까지다.

구 대표는 숏리스트 발표에 대해 말을 아꼈다. 기조연설이 끝난 뒤 기자들과 만나 "제가 관여할 수도 없고, 해서도 안 된다"며 "3월 7일 대표이사가 최종 확정될 때까지는 말씀드리는 게 적절하지 않을 것 같다"고 말했다. 향후 거취에 대해서는 "서울에서 기회를 마련해보겠다"고 전했다.

바르셀로나=오수연 기자 syoh@asiae.co.kr





바르셀로나=오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



