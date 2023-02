롯데百, 올해 첫 웨딩 페어…수입차·리조트 제휴 혜택

롯데웨딩멤버스 회원수 20%↑

롯데백화점은 이달 3일부터 12일까지 프리미엄 웨딩을 준비하는 예비 신혼부부들을 위해 올해 첫 웨딩 페어를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 웨딩 페어의 테마는 ‘웨딩 준비의 처음과 끝을 함께(From the Beginning to the End)’이다. 럭셔리 상품군에 대한 프로모션을 강화하고, 프리미엄 수입차부터 면세점에서의 허니문 쇼핑까지 다양한 혜택들을 새롭게 선보인다.

웨딩마일리지 추가 적립 프로모션에 프라다, 생로랑, 로저비비에 등 명품·뷰티 등 20여개의 럭셔리 브랜드가 새롭게 참여한다. 웨딩마일리지는 롯데웨딩멤버스 가입 후 9개월간 롯데백화점에서 구매한 금액을 적립해 최대 7% 상당의 롯데상품권을 돌려받을 수 있는 리워드 제도다.

롯데웨딩멤버스 회원이 28일까지 BMW 자동차를 구매하면 기존에 유료로 제공되던 ‘BMW 에어포트 서비스’를 무료로 이용할 수 있다. 에어포트 서비스는 인천 공항 인근에 위치한 BMW 드라이빙 센터에서 출국 기간 중 차량을 보관해주고, 인천 공항까지 셔틀을 제공하는 BMW만의 특화 서비스다. 롯데면세점에서는 쇼핑 혜택을, 롯데리조트에서는 스페셜 패키지를 최대 41% 할인된 가격에 제공한다.

백화점에서 프리미엄 혼수를 장만하려는 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 롯데백화점에 따르면 롯데웨딩멤버스의 지난해 신규 회원 수는 전년 대비 20% 증가했고, 1인당 구매 금액은 30% 늘어났다.

롯데백화점 관계자는 “이번 웨딩 페어는 혼수부터 신혼여행까지 결혼 준비의 전 과정을 아우를 수 있도록 외부 제휴 혜택도 새롭게 기획했다”며 “앞으로도 내외부의 다양한 콘텐츠들을 적극 활용해 특별한 웨딩 혜택을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

