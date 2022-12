[K우먼톡]지구를 즐겁게 하는 '업사이클' 패션

[아시아경제 ]해병대 군사경찰로 군 복무 중인 아들이 말년 휴가를 나왔다. 집에서도 군복을 입고 까불며 한 소리 한다. ‘엄마, 난 이 군복만 입으면 거칠어지는 거 같아’ 하하 그래 맞다. 남자들은 예비군복만 입으면 건들거리게 된다고들 한다. 반대로 남자든 여자든 격식 있는 정장 차림을 하면 어쩐지 행동거지가 조심스러워진다. 우리가 습관(habit)이라고 알고 있는 단어의 어원이 16세기까지는 옷(costume)의 뜻으로 쓰였다고 한다. 결혼식이나 장례식 등 목적에 맞는 예복이 따로 있고, 한때는 사회적 계급에 따라 옷의 착용까지 금기와 규칙이 있는 것처럼 예나 지금이나 옷은 행동에 영향을 주는 아이템이다.

2006년 우리 환경재단에서 우리나라 최초로 ‘쿨비즈 패션쇼’를 했다. 당시 광화문에 있는 정부종합청사 로비에서 장관들과 국회의원, 기업 최고경영자(CEO) 등이 아마추어 모델로 참여해 화제가 되었다. 한여름에 목에 맨 넥타이만 풀어도 체감온도가 2.5도 내려가니 노타이 패션으로 에어컨을 덜 써서 탄소배출을 줄이자는 캠페인이었다. 당시만 해도 남자들이 넥타이 안 매면 큰일 나는 줄 알았지만 여름에 전기를 덜 쓰게 하는 ‘넛지’ 방식의 이 캠페인은 호응이 대단해서 지금은 아주 특별히 격식 갖출 일만 아니면 외려 노타이가 더 많아졌다.

당시 쿨비즈 패션쇼를 준비하며 옷과 탄소배출에 관해 공부하다 내친김에 옷장 정리를 했다. 사놓고 안 입은 옷, 입을만한데 몰라서 못 입은 옷, 도저히 감당이 안 되는 파격적인 옷, 즉흥적으로 사놓고 안 입는 옷 등 옷장 속은 아수라였다. 나에게 옷이란 무엇인가 생각하다 보니 별것도 아니었다. 이 옷의 탄생과 폐기 과정에 소모된 에너지와 배출된 탄소를 생각하며 혼자서 ‘신박한 정리’를 했다. 쓸만한데 더 이상 안 입을 옷들은 나누고, 색깔은 무채색으로 제한하고, 선택의 시간을 최소한으로 줄여 아침 시간이 편안해졌다. 그 결과 나는 스티브 잡스, 마크 저커버그, 슈퍼맨, 배트맨, 원더우먼과 같은 반열이라 너스레를 떨며 거의 교복같이 단일 패션으로 지내오고 있다.

옷은 우리의 행동에만 영향을 주는 게 아니라 기후변화가 더 심해지고 빨라지게 하고 있다. 세스 고딘이 감수한 ‘카본 알마낙’의 정리에 따르면 리바이스는 1890년부터 501라인 청바지를 팔기 시작했지만 지금도 판매 중이다. 그러나 대부분의 패션은 경쟁적으로 시장에 새로운 유형을 내놓아 소비자를 유혹한다. 2000년부터 20014년까지 전 세계에서 1인당 옷 구매량은 60% 증가했고 의류생산은 두 배 이상 늘었다. 이 생산과 폐기 과정에서 전 세계 온실가스의 4%가 배출되는데 이는 프랑스, 영국, 독일의 배출량을 모두 합친 것과 같은 양이다.

소각장으로 보내는 대신 고급의류의 소재를 분해해 완전히 새로운 옷을 만들어온 업사이클 대표 브랜드 ‘래코드’, 값싼 일본 페트병 소재 대신 비싸도 우리나라 페트병 재활용 섬유로 고급 스포츠 의류를 만들고 있는 ‘블랙야크’, 야구 유니폼과 여성의류를 선보여 친환경 패션을 이끌어 가는 ‘형지패션’ 등 고군분투하는 기업이 늘고 있다.

‘먹는 건 당신을 즐겁게 하기 위한 것이지만, 입는 건 남을 즐겁게 하기 위한 것이다(Eat to please thyself, but dress to please others)’ 미국 정치가이자 발명가인 벤저민 프랭클린의 말이다. 이젠 지구를 즐겁게 하기 위한 패션에 소비자도 응답할 때이다.

이미경 환경재단 대표

