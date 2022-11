기장군 일광읍, 마을복지계획 추진 위한 주민투표 실시

주민욕구 맞춤형 복지서비스 지원 기대

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 부산 기장군 일광읍 행정복지센터와 마을복지발굴단은 지난 15일부터 18일까지 행정복지센터 1층에서 ‘일광읍 마을복지계획’ 추진을 위한 주민투표를 진행한다.

이번 주민투표는 마을복지계획에 반영하는 복지사업의 우선순위를 정하기 위한 것으로, 지난 10일 일광신도시 일원에서 시행한 주민투표에 이어서 진행하고 있다.

앞서 일광읍 마을복지발굴단에서는 지난 9월 27일부터 10월 7일까지 온·오프라인을 통해 읍 주민 복지 욕구 조사를 실시했고, 그 결과를 토대로 모두 4개의 마을 의제를 최종 발굴했었다.

발굴된 과제는 ▲1:1 매칭 동행 장보기 프로그램 - 동행 ▲한 끼 식사 up, 수고 down ▲쓰리고(go)-마음을 전하 go, 나눈 go, 돌보 go ▲자기 계발 지원사업 - ‘꿈꾸는 나’이다.

본 과제에 대해 주민투표를 통해 우선순위를 결정하고, 이후 종합적인 검토를 거쳐 최종의제를 선정해 내년 4월까지 마을복지사업으로 추진될 예정이다.

최원순 마을복지발굴단장은 “복지사업을 계획하는데 주민의 다양한 의견을 수렴하기 위해 노력하고 있다. 일광읍 주민에게 보다 필요한 복지사업을 지원할 수 있도록 주민의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

유경혜 일광읍장은 “마을복지계획이 원활하게 추진돼 주민 욕구에 맞는 복지서비스를 지원할 수 있는 일광읍이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

