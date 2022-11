트위터 '파산' 가능성 입에 올린 머스크…"강력한 제품 만들어야"

[아시아경제 정현진 기자] 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 수장이 된 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 10일(현지시간) 트위터의 파산 가능성을 입에 올렸다고 IT 전문매체 디인포메이션과 블룸버그통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 머스크 CEO는 이날 트위터 직원들과의 전체 회의에서 "내년에 순현금흐름이 수십억달러 규모의 마이너스일 수 있다"면서 "만약 회사가 사용하는 돈보다 더 많이 벌지 못하면 '파산은 불가능한 일이 아니다(bankruptcy is not out of the question)'"라고 말했다.

머스크 CEO에 인수되기 이전부터 트위터의 수익성에 대한 우려는 제기돼 왔다. 광고 사업 비중이 높은 상황에서 올해 들어 인플레이션 상승과 경기 침체 우려가 광고 시장을 얼어붙게 만들자 실적에 타격이 불가피했다. 여기에 머스크 CEO가 인수하면서 130억달러(약 17조6000억원)의 부채가 새로 발생해 이자 비용이 지난해 5100만달러에서 연간 10억달러 이상으로 확대될 것으로 추정하는 보도가 나오기도 했다.

머스크 CEO는 현재의 경제 상황에 대해 "메시지를 좋게 포장할 방법이 없다. 앞으로 어려운 시간이 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 "강력한 제품을 갖고 있다면 사람들은 이를 살 것이다. 그것이 스페이스X와 테슬라에서의 내 경험"이라면서 트위터에 영상 콘텐츠를 추가하고 콘텐츠 크리에이터를 위한 공간으로 만들어야 한다고 강조했다.

머스크 CEO는 트위터 인수 직후 제품·서비스와 관련해 처음으로 유료 서비스인 '트위터 블루'의 가격 인상을 발표한 바 있다. 이 조치는 당초 지난 7일 이뤄지려다 미 중간선거를 의식해 이날부터 본격적으로 이뤄졌다. 광고 의존도가 높은 트위터의 수익 구조를 다변화하겠다는 머스크 CEO의 의지가 담긴 조치다.

머스크 CEO는 이날 트위터의 원격근무 정책 종료를 선언했다. 이에 따라 트위터 직원들은 주당 최소 40시간은 사무실에 나와야 한다. 원격근무를 해야 할 경우에는 머스크 CEO 본인이 직접 이를 검토하고 승인할 것이라고 밝혔다. 머스크 CEO가 테슬라에 적용한 방식을 그대로 트위터에 도입한 것이다. 또 트위터 사무실에서 무료 음식과 기타 특전의 시대는 끝났다고 말했다. 그는 "앞으로의 길이 험난해 성공하기 위해서는 집중적인 노력이 필요할 것"이라고 설명했다.

트위터는 머스크 CEO의 지난달 27일 인수 이후 대대적인 변화를 겪고 있다. 인수 당일 파라그 아그라왈 CEO 등 주요 임원이 회사를 나갔고, 지난 4일에는 트위터 직원 절반이 해고됐다. 최근 이틀 사이에는 트위터 보안을 책임지던 리아 키스너 최고정보보안책임자(CIO)와 데미런 키런 최고프라이버시책임자, 마리안 포가티 최고준법책임자 등이 잇따라 회사를 떠났다. 이에 트위터의 보안과 규정 준수에 대한 우려가 제기됐고 미 연방거래위원회(FTC)는 이날 "깊은 우려를 갖고 트위터의 상황을 예의주시하고 있다"는 입장을 내놨다.

한편, 머스크 CEO는 직원들에게 트위터를 살리기 위해 자신이 보유한 테슬라 지분을 매각한 것이라고 설명하기도 했다. 그는 지난 4~8일 5조4000억원 상당의 테슬라 주식 1950만주를 매각했다.

정현진 기자

