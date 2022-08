‘운명, 마주하다 Over the Destiny’ … 2022 포항음악제 개최

문화도시 포항 순수예술 진흥 프로젝트

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항문화재단은 오는 10월 7일부터 13일까지 포항문화예술회관과 포항시 일원에서 ‘2022 포항음악제’를 개최한다.

‘운명, 마주하다 Over the Destiny’라는 주제로 열리는 올해 포항음악제는 지난해 ‘기억의 시작 The Beginning of Memory’에 이어 두 번째로 개최되는 대규모 실내악 페스티벌로 국내외 최정상급 클래식 연주자들이 대거 참여할 예정이다.

이번 포항음악제는 지난해 코로나19로 인해 초청하지 못했던 해외 연주자들을 비롯해 국제무대에서 왕성히 활동하고 있는 국내 유명 연주자들이 참여해 눈길을 끌고 있다.

우선 지난해 음악제에서 차별화된 프로그램과 화려한 라인업을 바탕으로 클래식계의 주목을 받은 바 있는 포항 출신의 최정상급 첼리스트 박유신이 올해도 예술감독으로 참여한다.

세계 최정상의 실내악 단체로 거론되는 벨체아 콰르텟과 피아니스트 선우예권, 벤 킴, 페데리코 콜리, 바이올리니스트 김영욱, 김재영, 이유라(바이올린&비올라), 벤자민 베일만, 비올리스트 웬 샤오 젱, 김규현, 이한나, 소프라노 서선영, 테너 김재형, 바리톤 김기훈, 플롯 한여진, 오보에 남연수, 클라리넷 김상윤, 바순 조광현, 호른 미샤 에마노브스키, 그리고 포항 페스티벌 오케스트라가 참여한다.

10월 7일 ‘개막공연-운명’을 시작으로 8일 ‘조화’, 9일 ‘서선영&김기훈’, 10일 ‘환상의 세계’, 11일 ‘벨체아 콰르텟’, 12일 ‘쇼스타코비치; 삶’, 13일 ‘폐막공연-삶의 찬가’까지 총 7개의 메인 공연을 비롯해 포커스 스테이지, 강연, 찾아가는 음악회, 마스터 클래스 등의 프로그램을 선뵌다.

‘2022 포항음악제’의 티켓은 메인 프로그램과 포커스 스테이지와 강연을 대상으로 총 2차에 걸쳐 오픈된다.

메인 프로그램은 오는 11일 오전 10시 포항문화재단 유료회원인 프리미엄 포친스를 대상으로 하는 선 예매를 시작으로 12일 오전 10시 일반예매를 진행한다.

포커스 스테이지와 강연의 티켓은 동일한 방식으로 23일 오전 10시 선 예매와 24일 오전 10시 일반예매로 티켓링크를 통해 구매가 가능하다. 포항시민 특별할인과 9월 18일까지 예매 시 조기 예매 30% 할인 등 다양한 할인행사도 진행한다.

포항문화재단 관계자는 “지난해가 관객에게 포항음악제의 시작을 알리는 서막을 올렸다면 올해는 기대에 더욱 부응할 수 있도록 한층 성숙하고 화려한 프로그램을 통해 최고의 음악제를 선사하겠다”라며 시민의 성원과 참여를 당부했다.

