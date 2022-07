'대안육' 제시한 신세계푸드…송현석 대표 "더 좋은 음식으로 더 나은 세상 만들것"

송현석 신세계푸드 대표 "베러미트 통해 대안육 시장 확장"

송현석 신세계푸드 대표이사가 28일 오전 서울 서초구 데블스도어 센트럴시티점에서 열린 베러미트 신제품 론칭 및 비전 설명회에서 베러미트와 관련한 비전을 설명하고 있다.

[아시아경제 송승윤 기자] 신세계푸드가 지난해 론칭한 대체육 브랜드 ‘베러미트(Better meat)’의 B2C(기업과 소비자간 거래) 제품을 선보이면서 국내외 대체육 시장을 선도하겠다는 목표를 제시했다.

송현석 신세계푸드 대표이사는 이날 오전 서울 서초구 데블스도어 센트럴시티점에서 열린 베러미트 신제품 론칭 및 비전 설명회에서 "베러미트를 일반적인 고기 대체재가 아닌 사회적 가치를 실현할 수 있는 대안육으로 알리기 위한 활동을 펼치며 대안식품 시장 육성에 나설 계획"이라며 이같이 밝혔다.

송 대표는 대안육 집중 육성에 나서게 된 배경으로 인류의 건강과 동물 복지, 지구 환경 보호 등 크게 세가지 측면을 꼽았다. 송 대표는 "인류 건강 측면에서 보면 가공육은 공장식 사육 방식으로 길러진 고기에 아질산나트륨 등 발암 물질 우려가 있는 식품첨가물이 들어갈 수밖에 없는 구조"라며 "많은 가축을 사육하기 위해 엄청난 양의 토지와 물, 사료가 드는 것은 물론 사육 과정에서 나오는 매탄 가스로 온실화가 급격하게 진행되며 분뇨로 인한 지구 황폐화와 경작지를 얻기 위한 지구 사막화 등 환경 측면에서도 큰 어려움이 생긴다"고 말했다.

이어 "미국 오스틴에선 한 해 700만 마리의 돼지가 캔햄을 위해 도축되는데 식물성 캔 햄 같은 대안으로 수백만 마리 돼지의 도살을 막을 수도 있으며 동물복지에 기여할 수 있다"고 덧붙였다.

28일 서울 서초구 데블스도어에서 송현석 신세계푸드 대표이사가 대두단백, 식이섬유 등 100% 식물성 원료로 동물성 가공육 캔 팸의 맛과 식감을 구현한 '베러미트 식물성 런천' 캔 햄을 소개하고 있다.

이날 설명회에선 업계에서 흔히 쓰는 표현인 '대체육' 대신 '대안육'이라는 다소 낯선 단어가 등장했다. 이에 대해 송 대표는 "흔히 대체육이라고 하는데 우리는 '얼터너티브 미트(Alternative meats)'로서 대안육이라는 말이 더 적합하다고 보고 이를 제안했다"면서 "고기를 조금 덜 먹고 대안으로 만든 고기를 먹을 수 있다는 의미에 더욱 알맞은 말"이라고 설명했다.

신세계푸드는 이날 신제품 ‘베러미트 식물성 런천’ 캔 햄도 공개했다. 베러미트 식물성 런천 캔 햄은 대두 단백, 식이섬유 등 100% 식물성 원료로 만든 캔 햄이다. 동물성 지방이나 콜레스테롤, 아질산나트륨에 대한 걱정 없이 즐길 수 있도록 독자 기술을 적용해 맛과 식감을 최대한 육류와 유사하게 구현한 것이 특징이다.

송 대표는 ▲업사이드 다운(Upside down) ▲식물성 기반(plant based) ▲아질산나트륨 프리(NaNO2 free) 등 3가지 혁신 가치에 대해서도 언급했다. 송 대표는 "우리는 '팅크 아웃사이드 더 캔(think outside the can)'이라는 말처럼 캔에서 탈피해 새로운 혁신을 하자는 것을 혁신 가치로 삼았다"면서 "패키지를 위아래가 뒤바뀐 형태로 디자인했고, 근 100년 만에 동물성 캔 햄 소비에서 벗어나 맛과 질감에서 전혀 차이가 없는 식물성 캔 햄을 선보이면서 아질산나트륨 등 보존료가 필요없는 100% 대두 단백 제품을 선보였다"고 강조했다.

신세계푸드는 이 같은 대체육의 사회적 가치를 소비자들에게 널리 알리기 위해 식품 제조를 비롯한 외식, 급식 등 각 사업 영역에 베러미트의 활용을 확대 적용할 계획이다. 신제품을 통한 본격적인 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장 진출에 이어 다음 달 중 미국에 설립 예정인 대체육 전문 자회사 '베러푸즈(Better Foods Inc.)'를 통해 글로벌 시장에도 본격적으로 뛰어들 방침이다.

이와 관련해 송 대표는 "다른 K-푸드와 비교해 해외 시장이 훨씬 커질 것으로 전망한다"면서 "기존 K-푸드는 외국인에게 낯선 우리나라의 음식을 소개하고 판매하는 형태였다면 저희가 내놓은 제품은 햄이나 미트볼 등 전 세계인이 즐기는 식품이라 훨씬 좋은 성분을 담았다는 점에서 시도해 볼 가치가 있다고 본다"고 말했다. 다만 구체적인 해외 사업 비중과 매출 목표 및 향후 투자 규모 등에 대해선 "당장은 어떤 숫자를 제시하는 것은 모호한 측면이 있어 조금 더 정리가 되면 가까운 시일 내에 공유하겠다"고 밝혔다.

송 대표는 마지막으로 "테슬라가 전기차를 처음 선보였을 때 내연기관 자동차 기업들이 불편해했지만 지금은 다른 기업들도 앞다퉈 전기차를 선보이고 있다"면서 "가공육 역시 우리를 시작으로 많은 식품 회사가 동참하는 등 다양한 분야에서 환경을 개선하는 노력이 커지면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 "대안육 뿐만 아니라 다양한 대안 식품들을 베러미트를 통해 만들 계획이며 다시 한 번 더 나은 세상에서 더 나은 음식을 만들겠다고 약속하겠다"고 덧붙였다.

