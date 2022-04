싱가포르·말레이시아서 철도 등 교통인프라 외교 추진

한-싱 지능형교통체계 MOU 체결…2026년 ITS 세계총회 유치 가속화

ICAO 이사국 선거지지 등 국제항공 사회에서의 우호 협력관계 형성

말레이시아 MRT2에 이은 MRT3 사업 진출을 위한 인프라 외교활동

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 싱가포르, 말레이시아와 교통 인프라 협력 확대를 위한 외교활동에 나섰다.

1일 국토교통부에 따르면 황성규 2차관을 단장으로 한 인프라 협력 대표단이 이날부터 5일까지 싱가포르와 말레이시아에서 고위급 면담을 연달아 진행한다.

먼저 대표단은 이날 싱가포르에서 로나이셍 교통부 차관을 만나 양국의 첨단교통, 철도, 항공 분야 협력 강화 방안을 논의했다.

이 자리에서 양국은 지능형교통체계(ITS) 분야에서 협력 기반을 확대하고 기술과 경험 공유를 한층 강화하는 내용의 '한-싱가포르 지능형교통체계 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다.

양국은 ITS 및 자율주행차·전기차와 관련한 계획·정책·표준 등에서 협력하고 지속가능한 교통계획 수립을 위해 공동 노력하는 한편 협력 사업을 확대해나가기로 했다.

대표단은 우리 기업이 수주해 2024년 완료를 목표로 구축하고 있는 철도종합시험선로 사업의 원활한 추진 협조와 향후 예상되는 철도사업에 우리 기업이 참여 할 수 있도록 적극 검토해 줄 것을 요청했다.

또 2026년 ITS 세계총회의 강릉 유치를 위한 협조를 당부했다. 매년 열리는 ITS 세계총회는 교통 수단·시설에다 정보기술(IT)을 융·복합한 첨단 교통기술을 선보이는 장이다. 우리나라가 국제민간항공기구(ICAO) 이사국 8연임에 성공할 수 있도록 지지해달라는 당부도 덧붙였다.

대표단은 2일 자율주행자동차 연구센터(CETRAN)를 방문해 싱가포르에서 추진하는 미래 자율주행 기술을 직접 체험하고 한국 기업과의 협력 방안도 논의할 예정이다.

이어 4일에는 말레이시아로 이동해 다뚝 이샴 이삭 교통부 차관과 만나 향후 발주 예정인 철도 등 주요 인프라 사업에 대한 우리 기업들의 참여 방안을 협의한다.

특히 우리 기업이 성공적으로 수행 중인 MRT 2호선 전동차 사업을 언급하며 MRT 3호선 사업에도 추가로 참여해 양국의 경제발전에 기여하길 바란다는 뜻을 전달할 계획이다. MRT 3호선 사업은 쿠알라룸푸르 중심부를 순환하는 노선을 신설하는 것으로, 올해 3분기 입찰공고가 예정돼있다.

이와 함께 대표단은 말레이시아의 ITS 업무 소관 부처인 공공사업부와 양국 전문가, 정책담당자가 참석하는 '한-말레이시아 ITS' 세미나를 열어 ITS 분야 협력 강화 방안을 모색할 예정이다.

황 차관은 "이번 싱가포르, 말레이시아 고위급 협력을 통해 우수한 기술력을 갖춘 한국 기업이 지능형교통체계(ITS), 철도, 항공 등 다양한 분야에서 협력사업을 발굴하고 세계무대로 더 나아갈 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

