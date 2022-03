맥주, 이렇게까지 컬래버하다니? 오히려 좋아!

신상 덕후 에디터가 보이는 편의점마다 들어간 썰

‘NEW’, ‘신상’이라는 단어에 예민한 에디터가 온갖 편의점을 돌아다녔어. 어김없이 들려온 컬래버레이션을 펼친 신상 맥주들이 출시되었다는 소식 때문에 말이야. 이름만 들어도 얼굴에 웃음꽃이 피는 곳에서 맥주를 출시했다니! 역시 소비자들의 취향을 정확히 파악하고 있더라고. 이걸 놓친다면 드링킷의 에디터 자격이 없는 거 아니겠어? 식음료 회사뿐 아니라 음악 회사에서도 주류 사업을 펼쳤다는 이야기를 듣고 설렘을 감출 수 없어서 발바닥에 땀이 나도록 돌아다녔어. 기대감이 높은 만큼, 만족감과 실망감도 컸다는 것! 솔직한 리뷰 이제 들려줄게, 따라와!

클라우드 맥주 X 칠성 사이다 ▶ 칠성 사이다 맥주



평소 맥주와 사이다를 섞어 마시는 거 좋아하는 사람들 집중하자! 칠성 사이다를 연상케 하는 패키지가 벌써 달달해. 시원한 클라우드 맥주와 청량한 칠성 사이다가 합쳐졌다니, 기대감 상승! 그동안 맥주와 사이다를 황금 비율로 만들어 마시느라 애썼던 사람들에게 희소식이야. 이제 편하게 많이 마시자!

열자마자 사이다의 달달한 향이 코끝을 스치며 ‘사이다랑 똑같은데?’라는 생각이 들었어. 맥주와 사이다가 합쳐지니 탄산도 배가 되어 강하게 다가오는 듯해. 거품은 빠르게 꺼지는 편이야. 사이다 향과 크게 다르지 않아 꽉 막힌 고구마 같은 내 마음을 뚫어줘. 하하. 한 모금씩 마시다 보면 씁쓸한 맥주 향이 슬며시 올라와. 분위기와 함께 달달한 향을 즐기고 싶을 때, 캠핑에서 마시기 좋은 술로 추천해.

GS25 X 노티드 X 더부스 ▶ 스마일위트에일



또 한 번의 노티드 대란이 일어날까? 노티드의 달달함과 더부스의 향긋함이 손을 잡고 만든 스마일위트에일이야. 멀리서 봐도 노티드임을 알 수 있는 귀여운 패키지가 맥주라는 것이 믿기지 않았어. 첨가물을 일체 넣지 않아, 수제 맥주 본연의 맛을 즐기기 좋은 밀맥주야.

독일 전통 바이에른 효모를 사용해 맥아의 깊은 풍미와 바나나를 연상시키는 꽃향기가 나는 스마일위트에일은 다른 밀맥주에 비해 탁하지 않고 깔끔한 맛이야. 씁쓸한 맛과 탄산감이 약해 목 넘김이 부드러워. 달콤한 크림을 입에 가득 묻히고 맥주 한 모금 마시는 걸 추천해.

제주맥주 X AOMG ▶ 아워에일



MUSIC IS MY LIFE, BEER IS MY LIFE♥ 제주맥주와 힙합 레이블 AOMG의 합작인 아워에일은 힙한 그래픽이 담겨 있어 힙합, 그 자체야. 뒷면에 있는 큐알(QR)코드를 통해 AOMG 아티스트들의 플레이리스트와 에피소드를 확인할 수 있어. AOMG를 좋아하는 팬들이라면, 코로나19의 영향으로 좋아하는 아티스트를 만나지 못하는 서러움을 없애줄 기회야. 사진 찍고, 노래 듣고, 맥주 마시고 3종 종합 선물 세트야! 1~2개월 주기로 AOMG 아티스트가 열기를 잇는다고 하니 주기적으로 마셔주자.

제주 보리와 영귤꽃향을 사용한 시트러스 향으로 부드럽게 꿀꺽꿀꺽 마시게 되더라고? 시원하게 캬-하지 않고 미지근하게 마셔도 그 맛을 그대로 즐길 수 있어. 무겁지 않은 맥주이기에 가벼운 음식과 페어링 하는 것이 좋아. 음악까지 들을 수 있으니 파티에 어울리는 맥주로 제격!

다음은 또 어떤 신상이 날 설레게 할까?

