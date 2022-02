미버스랩스, 블록체인 플랫폼 미버스 메인넷 2.0 선보여

[아시아경제 박형수 기자] 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 17,400 전일대비 100 등락률 +0.58% 거래량 17,553 전일가 17,300 2022.02.28 14:30 장중(20분지연) 관련기사 미투온 그룹, 샌드스퀘어 인수…메타버스 블록체인 플랫폼 생태계 확장미투젠, RPG·TPS게임사 조프소프트 인수…"P2E 게임 시장 선도"미투젠, 캐주얼 전략 배틀 게임 ‘포켓 배틀스’ 글로벌 출시…"P2E 버전도 준비" close 자회사인 블록체인 업체 미버스랩스가 기존 플레타(Fleta)를 ‘미버스(MEVerse)’로 새롭게 출발한다. 미버스 메인넷 2.0을 선보이면서 블록체인 메타버스 플랫폼 사업의 출범을 알렸다.

미버스는 메인넷 2.0 업그레이드를 통해 초당 평균 9000건의 거래를 처리하는 초고속 TPS 환경과 저렴한 거래 수수료 체계, 디앱(DApp) 온보딩이 손쉽게 가능한 맞춤형 멀티체인 구조를 선보였다. 해외 시장을 타겟으로 한 메타버스 플랫폼의 인프라를 구축했다. 자체 연결 가능한 크로스체인 기술 게이트웨이를 통해 이더리움, 바이낸스 스마트 체인, 폴리곤, 클레이튼 등 다양한 네트워크와 연동할 수 있다. 플랫폼 생태계 확장 기대감이 커지는 이유다.

미버스는 나(ME)와 메타버스(Metaverse)를 연결해주는 매개체이자 하나의 거대한 블록체인 메타버스 플랫폼을 의미한다. ‘최적의 블록체인 메타버스 플랫폼’ 이라는 슬로건 아래 우수한 블록체인 메인넷 환경을 기반으로 다양한 콘텐츠를 보고, 느끼고, 공감할 수 있는 즐거움의 가치를 참여자에게 제공한다.

미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 17,400 전일대비 100 등락률 +0.58% 거래량 17,553 전일가 17,300 2022.02.28 14:30 장중(20분지연) 관련기사 미투온 그룹, 샌드스퀘어 인수…메타버스 블록체인 플랫폼 생태계 확장미투젠, RPG·TPS게임사 조프소프트 인수…"P2E 게임 시장 선도"미투젠, 캐주얼 전략 배틀 게임 ‘포켓 배틀스’ 글로벌 출시…"P2E 버전도 준비" close 손창욱 이사회 의장은 "미투온 그룹은 미버스 핵심가치인 ‘메타버스의 즐거움’을 위해 게임·엔터테인먼트 중심 블록체인 NFT-P2E 사업에 더욱 속도를 낼 것"이라고 말했다.

그는 이어 "미버스랩스의 뛰어난 블록체인 메인넷 기술력을 기반으로 미버스를 더욱 개선할 것"이라며 "캐주얼 및 TPS·RPG장르의 블록체인 P2E 게임을 차례대로 선보이고 블록체인 게임 플랫폼 생태계를 확장하겠다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr