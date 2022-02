◆대우건설

<전무 승진>▶곽병영 김중회 <상무 승진>▶이용희 심재구 김민근 이광채 이승표 심성보 이성철 이원길 박광재 김해근 김문수 <상무보 승진> ▶오형욱 이민재 박병주 신상열 서희종 신동혁 최덕신 신용우 이승민 이창선 김관수 이만희 견창수 김정훈 최남일 김무성 유석종 정현석 황원상 문원태 전재우 이동길 장희진 배용주 한영수 안국진 유영삼

<보직>

▶주택건축사업본부장 전무 곽병영 ▶토목사업본부장 전무 김형섭 ▶플랜트사업본부장 전무 조승일 ▶안전품질본부장 전무 민준기 (CSO 겸임) ▶조달본부장 전무 조성동 ▶전략기획본부장 전무 손원균 ▶재무관리본부장 상무 이용희 ▶주택건축수행부문장 전무 김중회 ▶법무부문장 상무 박재서

