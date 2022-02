LG전자, 폭염 대비 판촉 실시

갑자기 찾아온 입춘 한파에 올 여름도 기록적 폭염 예상

겨울철 평균기온이 평년보다 낮으면 그해 여름철 평균기온이 평년보다 높아진다는 속설이 최근 사실로 입증되면서, 올 여름도 폭염이 찾아올 것으로 전망된다.

이에 에어컨 업계에서는 신모델을 출시하고 행사를 진행하는 등 본격적인 판촉에 나섰다.

LG전자는 지난달 22년형 ‘LG 휘센 타워 에어컨 오브제컬렉션’을 출시한 바 있다.

LG 휘센 타워는 사계절 필수 가전으로 자리 잡고 있는 에어컨의 위생 및 관리가 편리하도록 자동으로 에어컨을 관리하는 자동 청정관리와 사용자가 직접 청소할 수 있는 셀프청정관리를 합친 ‘하이브리드 청정관리’ 기능이 탑재된 것이 특징이다.

LG전자는 고객이 늘 새 제품을 사용하는 듯한 혁신적인 경험을 할 수 있도록 SW나 액세서리와 같은 주변기기를 통해 업그레이드하는 UP가전도 선보이고 있다. LG UP가전인 휘센 타워 신제품은 LG 씽큐(LG ThinQ) 앱을 통해 밖에 날씨 및 공기질 등을 확인할 수 있는 ‘실외 날씨 정보 알림’과 ‘음성 안내 목소리 추가’ 등 다양한 편의 기능을 추가할 수 있다.

또 폭염에 미리 대비해 에어컨을 구매하는 고객에 다양한 혜택을 주는 ‘2022 LG 휘센 미리 구매 대축제’도 진행한다. LG베스트샵을 비롯해 전국의 모든 오프라인 매장에서 휘센 에어컨 신제품을 구매하는 고객에게 최대 80만원 캐시백, 모바일 상품권 5만원권 증정 등 다양한 혜택을 제공한다.

업계 관계자는 "신제품 출시 및 다양한 가격 혜택 프로모션을 진행하고 있다”며 “에어컨을 미리 장만하려는 고객에게는 지금이 에어컨 구매 적기”라고 말했다.

