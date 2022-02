헤펠레코리아, ‘디 에이 북’(The A Book)’ 건축 편 출간

독일의 가구건축 하드웨어 기업 헤펠레코리아에서 건축용 카탈로그 ‘디 에이 북’(The A Book)’ 건축 편을 출간했다고 밝혔다.

‘디 에이 북’ 건축편은 가구편에 이은 두번째 에디션으로, 높은 기능성을 갖춘 신뢰할 수 있는 건축용 하드웨어가 다양하게 소개되어 있다. 건축용 하드웨어는 주거용 주택부터 호텔과 사무용 건물에 이르기까지 모든 유형의 건물이 효율적으로 기능하게 하는 데 필수 요소인 만큼, 소비자들에게 유용한 정보를 전달할 것으로 기대된다.

카탈로그에 소개되는 제품은 온라인, 전화 또는 이메일을 통해 쉽게 주문할 수 있으며, 헤펠레코리아의 고객 서비스팀이 기술 자문 및 주문 지원을 제공한다.

또한, 업체 측 설명에 따르면 헤펠레는 전 세계에서 모든 유형의 건축용 하드웨어에 대한 혁신, 신뢰성 및 품질을 높이는 데 집중하고 있다. 이미 헤펠레는 한국과 세계의 수많은 랜드마크 건물의 주요 하드웨어를 공급해왔으며 다양한 제품군과 피팅에 대한 통합적인 지식을 통해 모든 건설 제조사에 맞춤 솔루션을 제시하고 있다.

헤펠레코리아 관계자는 “헤펠레는 ‘고객중심’의 가치로 독일인이 말하는 ‘깊이 있는 사고’에 충실하고 있으며 디 에이북을 통해 이 가치에 더 가까이 가고자 한다. 디 에이북 건축편은 가구편과 마찬가지로 한국시장에 최적화된 제품과 재고 가용성을 확인할 수 있도록 제작되었다. 제품의 구매는 헤펠레 공식 온라인샵 원웹을 통해 가능한 만큼, 많은 관심 바란다”고 말했다.

한편, 헤펠레코리아는 360도 종합 프로젝트 솔루션을 제공하여 초기 기획부터 입찰, 구현 및 작업에 이르기까지 건축가, 부동산 개발자, 사업자, 기술 계획자, 일반 도급업체 및 가공업체를 지원하며 신뢰받는 파트너로 역할을 다하고 있다. 다년간 다양한 프로젝트 경험을 통해 최적의 방식으로 공간을 설계 및 사용할 수 있는 기능성, 편리성 및 신뢰성을 높여왔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr