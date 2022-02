연속 조기 분양 성공 ‘모아엘가’, 양주서 ‘新양주 모아엘가 니케’ 청약 돌입

- 28일 특별공급 시작으로 3월 2일 1순위 청약 실시

- 계약금 1천만원 정액제(1차), 중도금 전액(60%) 무이자 혜택으로 자금부담 줄여

검단신도시, 포천시, 아산시, 춘천 학곡지구 등에서 완판행진을 이어가고 있는 '모아엘가'가 양주시에서 ‘신양주 모아엘가 니케’의 본격적인 청약 일정에 돌입한다. 연이은 완판행진으로 선호도를 높여가고 있는 모아엘가 브랜드와 경기 북부 핵심 주거지로 주목받고 있는 양주시의 만남이라는 점에서 또 한 번 흥행신화가 이어질 것이라는 전망이 나온다.

실제 모아엘가 브랜드 아파트는 전국 주요 지역에서 청약 마감 및 완판행진을 이어가고 있다. 대표적으로 지난 2019년 검단신도시에 선보인 '검단신도시 모아엘가 그랑데'는 401가구 모집에 3928명이 몰려, 동시기에 분양한 단지 중 가장 높은 평균 9.8대 1의 경쟁률을 기록하고 단기간에 완판됐다. 특히 이 단지는 단기간 내 완판과 함께 조선일보 주관 '2022 미래건축문화대상'에서 아파트 부문 대상을 수상하기도 했다.

또 2020년 경기 포천2지구에 선보인 ‘포천 모아엘가 리더스파크’는 정당계약 4일 만에 모두 주인을 찾으며, 미분양 시장으로 불리던 포천시 분양시장의 새 역사 썼다는 평가를 받았다.

이 밖에도 지난해 3월 충남 아산시 신창면 일원에 공급한 '신아산 모아엘가 비스타2차'는 청약에 무려 18만6,358개의 청약통장이 몰려 평균경쟁률 186.73대 1을 기록하며 화제를 불러일으킨 바 있으며, 같은 해 11월에는 광주광역시 북구 운암동에서 선보인 ‘센트럴운암 모아엘가 트레뷰'를 평균 18.56대 1의 경쟁률로 성황리에 분양을 마무리했다.

뿐만 아니다. 최근에는 춘천 학곡지구 첫 분양단지로 선보인 ‘학곡지구 모아엘가 그랑데’가 평균 15.2 대 1로 모든 타입에서 1순위로 마감했고, 이어 후속단지로 선보인 민간임대 아파트 '학곡2차 모아엘가 비스타' 역시 7만587건의 청약접수가 이뤄지며 모아엘가 브랜드에 대한 높은 관심을 실감케 했다.

이에 높은 관심이 이어지고 있는 '新양주 모아엘가 니케'는 양주시 백석읍 홍죽리 일원에 지하 1층~지상 23층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 570가구 규모로 조성된다.

단지의 청약 일정은 28일 특별공급을 시작으로 3월 2일 1순위, 3월 3일 2순위 청약 접수를 받는다. 이후 3월 10일 당첨자를 발표하고, 3월 21일부터 3월 23일까지 3일간 정당계약을 진행한다.

신양주 모아엘가 니케는 양주시 서부권에서 오랜만에 나오는 브랜드 아파트로, 이러한 상징성에 걸맞은 다양한 특화설계가 적용될 예정이다.

단지는 먼저 백석읍 내 최고층인 23층으로 설계돼 탁 트인 조망을 확보할 수 있다. 또 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리 확보로 개방감을 높였고, 판상형 위주의 설계를 적용해 채광과 일조권도 우수하다. 여기에 세대 내부는 타입별 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등을 도입해 수납공간을 확대했으며, 가변형 벽체를 적용해 거주자가 원하는 대로 공간 구성이 가능하게 했다.

커뮤니티도 다채롭게 꾸밀 예정이다. 특히 단지는 백석읍 일대 최초로 피트니스, 작은도서관 등을 선보여 눈길을 끈다. 이에 더해 단지 내에는 골프연습장, GX룸, 독서실, 어린이집, 시니어클럽 등이 마련돼 입주민은 굳이 멀리 나가지 않고도 스포츠 활동과 여가생활, 문화 및 학습활동 등을 즐길 수 있을 것으로 보인다.

분양관계자는 "이 밖에도 단지는 테마파크가 있는 공원형 아파트로 만들어 쾌적함을 더할 예정”이라며 “단지 내에는 중앙광장을 비롯해 플레이그라운드, 힐링가든, 포레스트가든, 힐링숲파크(어린이공원) 등 다양한 조경을 조성해 일상의 여유로움과 푸르름을 제공할 예정인 만큼, 많은 관심을 부탁드린다”라고 말했다.

그런 가운데 新양주 모아엘가 니케는 비규제 지역에 속해 각종 청약 및 대출 규제에서 상대적으로 자유로워 많은 관심이 예상된다. 또한 단지는 1차 계약금 1천만원 정액제, 중도금 60% 전액 무이자 혜택 등의 금융혜택을 제공해 소비자의 자금 부담도 최소화될 전망이다.

한편 신양주 모아엘가 니케는 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 청약접수일까지 홈페이지 관심고객 등록 수요자들을 대상으로 추첨을 통해 커피 기프티콘(200명)을 증정하며, 청약자 중 추첨을 통해 ‘LG 인텐시브 멀티케어’(10명)를 증정한다.

모아주택산업은 이번 단지의 분양을 성공적으로 마무리 한 후 차기 사업지로 ‘서울 천왕 역세권 도시환경정비사업(440가구)’을 비롯해, ‘화성 향남 공동주택신축사업(558가구)’, ‘평택 고덕택지지구 A-55(1,255가구)’ 등의 공급을 이어갈 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr