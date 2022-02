SPC그룹 파리바게뜨, 3월의 ‘파바데이’ 프로모션 진행

SPC 파리바게뜨가 3월의 ‘파바데이’ 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

SPC그룹 파리바게뜨를 ‘파바’로 친근하게 줄여 부르는 애칭에서 착안한 ‘파바데이’는 매월 1일 매장에서 제품 구매 시, 총 구매액이 1만 5천 원 이상일 경우 3천원 혜택을 제공하는 프로모션이다.

이번 프로모션 제품은 △초코 케이크에 빨간색 하트 장식으로 달콤한 사랑이 피어나는 것을 형상화한 ‘블라썸 러브 케이크’ △보기만 해도 즐거워지는 아기자기한 스마일을 흰색 데이지 꽃으로 표현한 ‘해피스마일 케이크’ 등이다.

다가오는 화이트데이를 맞아, 달콤한 맛과 사랑스러운 비주얼의 케이크 3종 프로모션도 진행한다. 3월 1일부터 5일까지 ‘라인프렌즈 슬리핑 브라운’, ‘블라썸러브’, ‘해피스마일’ 케이크 구매 시 4천원 혜택 쿠폰을 제공한다.

‘마카롱 1+1 혜택 쿠폰’ 프로모션도 진행한다. 1일 단 하루 동안만 참여 가능하며, 쿠폰은 해피앱과 파리바게뜨 공식 카카오톡 플러스친구를 통해 선착순으로 다운로드 받을 수 있다.

이와 함께, SPC 파리바게뜨는 오는 5일까지 삼성카드 링크(LINK)와 신한카드 마이샵(MYSHOP)을 통해 2만원 이상 결제 시 5천원 추가 혜택이 제공되는 제휴사 할인 혜택도 진행한다.

자세한 내용은 파리바게뜨 공식 홈페이지 또는 해피앱을 통해 확인할 수 있다.

SPC그룹 파리바게뜨 관계자는 "다가오는 화이트데이를 맞아 3월의 파바데이는 달콤하고 사랑스러운 케이크 제품들과 연계해 준비했다”며, “달콤한 디저트와 함께 기분 좋은 3월을 맞이하시길 바란다”고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr