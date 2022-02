신세계라이브쇼핑, 대상 종가집과 ‘아삭한 포기김치’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계라이브쇼핑은 다음달 1일 대상 종가집과 공동 기획한 ‘아삭한 포기김치’를 선보인다고 28일 밝혔다.

아삭한 포기김치는 국내산 매실 농축액과 배를 사용한 것이 특징으로 신세계라이브쇼핑에서만 단독으로 판매된다. 시원한 맛을 냄과 동시에 김치가 충분히 발효되어도 무르지 않고 아삭한 식감이 지속되는 것이 장점이다.

또한 국내 농가와의 계약 재배를 통해 모든 재료를 100% 국내산 농산물로 만들었으며, 종가집 김치연구소의 신선 발효 제조 유지 비법을 담아 갓 담근 배추의 질감과 재료의 감칠맛을 느낄 수 있다.

신세계라이브쇼핑 관계자는 “전문적인 김치 제조 노하우를 지닌 종가집과 협업해 신제품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 고객들이 믿을 수 있는 상품을 구매하실 수 있도록 다양한 상품을 준비해 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

