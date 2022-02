백악관, 푸틴 '핵무기' 지시에…"침공 정당화, 이미 본 패턴" 비판

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 백악관은 27일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 핵무기를 관장하는 부대에 경계 강화 태세를 내린 것에 대해 "침공을 정당화하기 위해 존재하지도 않는 위협을 만드는 갈등의 과정"이라고 비판했다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 ABC방송에 출연해 "이는 푸틴 대통령이 이번 주 내내 보여온 패턴"이라며 "국제사회와 미국인들은 이 프리즘을 통해 이번 사태를 봐야 한다"고 밝혔다.

앞서 푸틴 대통령은 세르게이 쇼이구 국방부 장관과 이날 TV로 중계된 회담에서 "서방 국가들이 경제 분야에서 비우호적인 행동을 하고, 북대서양조약기구(NATO·나토) 고위 관리들까지 우리 나라에 공격적인 발언들을 하고 있다"면서 핵 억지를 담당하는 부대가 ‘특수 전투임무 조치’에 돌입할 것을 명령했다. 이 부대는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 운용하는 러시아 전략로켓군 등 핵무기를 관장하는 부대다.

이는 미국을 비롯한 서방이 러시아 은행들을 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망에서 배제하고 푸틴 대통령을 직접 제재 리스트에 올린 데 따른 조처로 해석된다. 강력한 제재 카드로 꼽힌 SWIFT는 전 세계 주요 은행과 금융회사 1만1000여곳이 이용 중이며, 러시아를 배제할 경우 사실상 국제금융망에서 퇴출하는 효과가 있다.

사키 대변인은 "전일 우리가 발표한 제재 조치로 러시아는 이란과 마찬가지의 상황이 됐다"며 "국제사회와 금융 시스템에서 단절됐다"고 강조했다.

또한 그는 SWIFT 배제 제재에 이어 러시아 경제의 핵심 분야 중 하나인 에너지 부문에 제재를 취하는 것과 관련해서는 "테이블 위에 있다"고 여전히 검토 중인 카드임을 시사했다. 그는 이번 사태로 인해 미국이 에너지 공급을 강화하고 다변화해야 하는 것을 보여줬다고도 덧붙였다.

아울러 사키 대변인은 미국이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 긴밀한 접촉을 이어가고 있다면서 침공 이후 며칠간 그의 지도력을 높이 평가했다.

이날 백악관은 오는 1일 예정된 조 바이든 미국 대통령의 국정연설에 우크라이나 침공과 관련한 내용이 포함될 것이라고 확인했다.

