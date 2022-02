[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국이 러시아의 침공으로 피해를 입은 사람들을 돕기 위해 우크라이나에 약 5400만달러 규모의 인도적 자금을 지원한다고 밝혔다.

토니 블링컨 미 국무부 장관은 27일(현지시간) 성명을 통해 "미국은 러시아의 계획적이고 정당하지 않은 공격에 대한 대응의 주요 부분으로 우크라이나에 대한 긴급 인도적 지원에 집중하고 있다"며 이 같이 밝혔다.

국제기구 등을 통해 전달될 지원에는 음식, 안전한 식수, 쉼터, 응급 의료제품, 방한 및 보호구 지원 등이 포함된다.

또한 블링컨 장관은 탈출 중인 우크라이나인들을 받아들인 이웃 국가들을 높이 평가했다.

미 국무부에 따르면 2014년 러시아의 크림반도 합병 이후 우크라이나 제공한 원조 규모는 약 4억500만달러 규모다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr