러시아·우크라이나 대표단 벨라루스 국경서 회담

[아시아경제 조성필 기자] 러시아와 우크라이나가 벨라루스 국경 지역에서 회담하기로 했다고 AFP 통신 등이 27일(현지시간) 보도했다.

통신에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 텔레그램을 통해 벨라루스 국경 지역에서 러시아 측과 조건 없이 만나기로 합의했다고 밝혔다. 블라디미르 메딘스키 러시아 대통령실 보좌관도 "이날 오후 3시께(한국시간 오후 9시) 우크라이나 측으로부터 벨라루스 고멜 지역에서의 회담을 확인받았다"고 밝혔다.



앞서 드미트리 페스코프 크렘린궁 러시아 대변인은 이날 "우크라이나와 협상을 위해 러시아 대표단이 벨라루스 남동부 호멜에 도착했고 협상을 시작할 준비가 됐다"며 "우크라이나를 기다리고 있다"고 했다. 그러나 젤렌스키 대통령은 텔레그램 채널에 공개한 동영상 성명에서 "러시아와 평화협상은 기꺼이 하겠지만 벨라루스는 침략의 교두보였다"며 거부 의사를 밝힌 바 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr