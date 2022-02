2만여건 '문자폭탄'에 安 "협상 파트너 태도 맞나"…尹 "답변 기다릴 것"

안철수, '문자폭탄' 휴대폰 공개

"국힘 측이 제 번호 뿌리는 것으로 알아" 볼멘소리

[아시아경제 윤슬기 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 국민의힘 측으로부터 '문자폭탄' 세례를 받고 있다며 자신의 휴대전화를 공개했다.

안 후보는 27일 전남 여수 오동도 부근 이순신광장에서 유세를 마친 뒤 기자들과 만나 "계속 전화가 오고, 문자가 3만개가 넘게 왔는데 제가 이 전화로 어떤 통화나 시도를 할 수가 있나"라며 불편한 심기를 드러냈다. 안 후보가 공개한 자신의 휴대전화를 보면, 읽지 않은 문자 메시지 숫자가 1만8723건으로 표시돼 있다.

안 후보는 이어 "당(국민의힘)에서 어떤 채널을 통해 제 번호를 지금 이 순간에도 뿌리는 거로 안다. 이런 짓들을 하는 것이 협상 파트너로서의 태도인지 의문스럽다"며 "당에서 공식적으로 막을 수 있다고 본다"고 말했다.

그는 "윤석열 국민의힘 대선 후보 측에 국민경선 방식으로 뽑자고 단일화 제안을 지난 13일에 했지만 전혀 답이 없었다"며 "그래서 지난 20일 더 이상 기다리는 것은 무의미하다고 판단해 선언을 했다"고 밝혔다.

이와 관련 윤 후보는 이날 서울 여의도 당사에서 열린 긴급 기자회견에서 "(안 후보에게) 워낙 문자가 많이 와서 제가 전화와 문자를 드린 것을 볼 수 없으셨을 수 있겠다"면서도 "안 후보에게 전화·문자 드리고 나면 그쪽 관계자에게 전화를 제가 드려 문자 드렸으니 보시라는 말씀을 전했고, 보셨다는 답변도 들었다"고 말했다. 안 후보가 윤 후보의 단일화 관련 문자 내용을 확인했으면서도 문자폭탄을 핑계로 책임을 전가하고 있다는 취지의 설명으로 보인다.

윤 후보는 단일화 협상에 대해서는 "저는 오늘 이 시간까지 안철수 후보와의 단일화를 위해 진실한 마음으로 최선을 다해왔으나 안철수 후보가 오늘 오전 단일화 결렬을 통보해왔다"고 밝혔다. 하지만 정권교체를 위해 안 후보 측의 답변을 기다리겠다고 강조했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr