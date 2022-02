벌거벗은 푸틴 라벨 붙인 '화염병'…"우크라이나인, 적과 싸우고 있다"

우크라 서부 도시 르비브 한 맥주회사서 빈 맥주병으로 화염병 제작

[아시아경제 윤슬기 기자] 러시아의 침공으로 전쟁을 치르고 있는 우크라이나의 한 맥주회사가 빈 맥주병을 이용해 화염병을 제조하고 있다.

우크라이나 현지 매체 '키예프 인디펜던트'는 26일(현지시간) 서부 도시 르비브 맥주회사 '프라브다 브루어리'가 화염병(molotov cocktail)을 만들기 시작했다고 보도했다. 매체는 프라브다 브루어리에서 일하고 있는 유리 자스타프니의 페이스북 링크도 함께 공유했다.

자스타프니는 "프라브다 브루어리는 오늘 수제로 맥주병을 만들고 있다. 매우 특별한 병이다. 많은 사람들이 도와줬다"고 말하면서 초록색 맥주병으로 화염병을 제조한 사진을 게재했다. 맥주병 라벨에는 벌거벗은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 모습이 새겨져있다.

그는 이어 "러시아인들의 발아래 땅은 이미 불타고 있다"며 "수천명의 우크라이나인들은 지금 이 순간에도 적과 싸우고 있다"고 전했다.

한편 24일(현지시간) 러시아는 우크라이나 침공을 단행했다. 우크라이나의 수도 키예프는 물론 동·남·북부 3면을 동시 공격했다.

러시아군에 의한 체포 및 살해 위협에 처한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국의 피신 제안에도 불구하고 수도 키예프를 지키고 있다. 26일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "우리 군대가 수도 키예프와 그 주변의 주요 도시들을 장악·통제하고 있다"며 "우리는 적의 공격을 견뎌냈고 성공적으로 격퇴했다. 그들의 계획을 좌절시켰다"고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr