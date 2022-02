황교익 "멍청한 우크라 대통령 때문에 국민만 큰 고통…美 너무 믿었다"

[아시아경제 황수미 기자] 맛 칼럼니스트 황교익씨가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 "볼로디미르 젤렌스키 대통령이 미국을 너무 믿은 것이 결정적인 실수"라고 주장했다.

황씨는 26일 자신의 페이스북을 통해 "젤렌스키 대통령은 러시아가 군사 행동을 하면 서방 국가의 맹주인 미국이 적극적으로 개입해 러시아의 침공을 막아 전쟁이 나지 않을 것이라고 믿었다"며 이같이 말했다.

황씨는 "미국은 어느 나라 편도 아니다. 미국은 미국편"이라며 "우크라이나가 서방 국가의 일원이 되는 것도 미국에 이익이나, 우크라이나가 분쟁 지역이 되어 러시아를 지속해서 괴롭히는 역할을 해도 미국에 이익"이라고 분석했다.

또한 전날 젤렌스키 대통령이 대국민 연설에서 "우리와 함께 싸울 국가는 없어 보인다. 홀로 남겨져 나라를 지키고 있다"고 말한 데 대해선 "바보 선언"이라고 평가했다.

황씨는 "함께 싸워줄 국가가 있을 것으로 생각한 젤렌스키가 멍청한 것"이라며 "멍청한 젤렌스키 때문에 (우크라이나) 국민만 큰 고통을 겪고 있다"고 했다.

그러면서 "냉정하고 합리적인 머리를 가진 대통령이어야 적어도 국민을 전쟁의 소용돌이에 밀어 넣지 않는다"며 "인기를 얻기 위해 자극적인 발언이나 하는 자에게 국가를 맡기면 우크라이나 꼴을 당할 수 있음을 명심해야 한다"고 덧붙였다.

아울러 황씨는 다른 글에서도 "젤렌스키 대통령은 대국민 성명에서 다른 나라들이 안 도와준다고 투정을 하고 있다"고 적었다.

황씨는 "젤렌스키 대통령은 미국과 북대서양조약기구(NATO)가 우크라이나 편을 들어 러시아의 침공을 막아줄 것이라 믿었다"며 "국가는 오직 자국의 이익을 위해 외교를 할 뿐 타국의 사정 같은 것은 크게 중요하지 않다"고 주장했다.

그러면서 "대통령은 국민의 생명을 보호하는 것이 절대적인 의무인데 외국 군대의 침공을 받아 국민이 큰 고통을 받게 만든 것은 대통령으로서 실패한 것"이라고 덧붙였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr