윤석열 "우리가 한 말이 일본 자극해서 일본 식민지 됐나"

"우크라이나, 6개월 된 초보 정치인 대통령 됐다" 李 발언 비판

[아시아경제 이현주 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 "우리가 한 말이 일본을 자극해서 일본 식민지가 됐느냐"며 우크라이나 대통령을 경험 없는 초보 정치인이라고 지칭한 이재명 더불어민주당 대선후보를 비판했다.

윤 후보는 27일 경북 포항시에서 진행된 유세 현장에서 "힘 가지고 남의 나라 침공하는 거는 약자가 자극해서 일어난 일어난 일이냐"며 이처럼 말했다. 이는 앞서 이 후보가 TV 토론에서 러시아의 우크라이나 침공에 대해 "우크라이나에서 6개월 된 초보 정치인이 대통령이 돼서 나토(NATO·북대서양조약기구) 가입을 공언하고 러시아를 자극하는 바람에 결국 충돌했다"고 한 발언을 꼬집은 것이다.

그는 "경험 없는 대통령이 러시아 자극해서 이렇게 됐다고 외국 국가 원수를 이렇게 모독했다"면서 "그래서 미국 인터넷에 아주 개망신을 떨고 있다"고 비꼬았다. 그러면서 "우크라이나에서 정치 경력 오래된 정치인과 고위 관료들은 러시아 침공하니 전부 국외로 도망갔다"며 "초심자인 대통령이 국민의 압도적 지지를 받고 결사항전하고 있다고 덧붙였다.

윤 후보는 이 후보의 사고방식으로는 국민 안전을 지킬 수 없다고 평가했다. 그는 "이북(북한)에서 다핵 탑재 가능 미사일 실험을 올해 들어 8번 도발하고 있다"면서 "종전선언을 외치면서 북에 아부하고 김정은의 심기만 잘 살피며 우리 안보 지켜지고 대한민국 안전 보장되는 거냐"고 따졌다. 그는 "경제 격차가 워낙 나기 때문에 우리 재래 전력으로는 북한이 우리를 도저히 따라잡을 수 없다"면서 "그래서 비대칭 전력인 핵을 개발해서 이것을 미사일로 탑자해 남한을 공격하려고 지금 차곡차곡 준비해나가고 있는데 이것을 당연한 거라는 것"이라고 지적했다.

윤 후보는 "이 정부가 성인지 감수성 예산이라는 걸 30조원 썼다고 알려져 있다"면서 "그 돈이면 그 중 일부만 떼어내도 우리가 이북에 저런 말도 안 되는 백 위협을 저희가 안전하게 중층적으로 막아낼 수 있다"고 설명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr